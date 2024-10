Citibanamex presenta íntimo concierto de The Killers

El rock and roll pasó de moda, pero The Killers no. Y es que a pesar de ser una banda con más de 20 años de trayectoria, su vitalidad en el escenario es inmune al paso del tiempo. A Brandon Flowers y compañía no les bastó convocar a más de 100 mil personas en el par de shows que dieron el pasado fin de semana en el Estadio GNP, además accedieron a presentarse en un

formato más íntimo en el Teatro Metropólitan.

Citibanamex anunció el arranque de «Conciertos Privados», una promoción exclusiva para clientes de las tarjetas de crédito Beyond, Prestige, Premier y Rewards. Para asistir los clientes participantes, tenían que formar parte del programa de recompensas ThankYou® Rewards y acumular al menos 3,000 ThankYou ® Points, que pudieron canjearlos para acceder a la compra de boletos para este inolvidable evento.

Para entrar en ambiente Killers, Citibanamex organizó un exclusivo cóctel en el Hotel Hilton Reforma para sus invitados especiales. A su llegada, los asistentes recibieron un kit personalizado, ideal para el show, que incluía un vaso, gafas y una gorra.

Entre canapés y exquisitos tragos, los asistentes a la previa del concierto, fueron consentidos por Citibanamex, que así como esta tiene un sinfín de activaciones para todos sus clientes.

Posterior al cóctel, invitados especiales y tarjetahabientes de Citibanamex disfrutaron de un concierto muy especial en el que la banda originaria de Las Vegas recitó una lluvia de éxitos sin parar. De principio a fin los intérpretes de “Mr. Brightside” encendieron a los presentes que, sin dudarlo, saltaron de sus asientos para no parar de bailar y corear cada canción.

La cátedra de rock and roll inició minutos después de las 9 de la noche y desde ese momento Brandon Flowers y demás integrantes de la banda se adueñaron no sólo del venue, sino de la atención de los asistentes, quienes pudieron admirar la maestría con

la que The Killers ejecuta sus instrumentos, crea melodías y hace suyo el escenario.

“¡Oe oe oe oe Killers, Killers!”, coreó la audiencia y acto seguido la banda agradeció poniéndole música de acompañamiento a su ovación, un momento sublime para todos, así como lo fue cuando la banda invitó a un fan al escenario.

Héctor fue el afortunado, tomó las baquetas, se sentó en el banquillo y se adueñó de la batería de Ronnie Vannucci para acompañar a la banda en el tema “For Reasons Unknown”. Todos apoyaron al “nuevo” baterista de The Killers, quien demostró dominar

el instrumento que recibió tremendos baquetazos una y otra vez.

Otro de los momentos estelares de la noche y que nos recordó por qué la agrupación es de los últimos bastiones del rock bien hecho, fue cuando sonó “All These Things That I’ve Done”, tema en el que tanto la banda como el público tienen intervención para crear un canal de comunicación desde el escenario hasta las butacas, convirtiéndose en una gran y emotiva escena.

La lista de canciones se extendió hasta llegar a clásicos como “Somebody Told Me”, “Read my Mind” y “When You Were Young”, transformando el concierto en una celebración que no quedó a deber, y aunque faltaron un par de temas como “Bones”,

The Killers nos dejó algo muy claro: el rock and roll no está muerto.