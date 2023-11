“Con la fosfo fosfo no se mete nadie”. Cierran cuenta de Vicente Fox por atacar a Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez se está burlando, a través de memes, del cierre de la cuenta de X (antes Twitter) de Vicente Fox Quezada, expresidente de México y quien la llamó “dama de compañía”.

El meme que más risas ha causado es uno en el que aparece Elon Musk, dueño de X, con una mirada vengativa sobre el perfil cerrado del expresidente de México y la frase: “Con la fosfo fosfo no se mete nadie prro”, y tres emoticonos de risa con llanto. ¡La creatividad del mexicano es bárbara!

Fox aseguró que su cuenta había sido suspendida “sin notificación alguna y de forma arbitraria” y que estaba trabajando para resolver el tema. Pero, ¿qué pasó?

Esta es la historia…

Todo comenzó cuando el periodista Pedro Ferriz aseguró a través de su cuenta de X que daría a conocer todo sobre Samuel García, esposo de Mariana García y quien buscará la presidencia en 2024 con Movimiento Ciudadano.

El mensaje fue reposteado por Vicente Fox con el texto: “Pedro, cuéntanos la historia. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”. Mensaje que muchos calificaron como violencia en contra de Mariana.

Rodríguez no se quedó callada y respondió el mensaje de Fox diciéndole que no era ninguna dama de compañía, sino una mujer, licenciada, soy empresaria, esposa y madre. Y remató escribiendo: “No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”.

El intercambio de mensajes sucedió el sábado 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo que Mariana también lo dejó en claro y le pidió que lo tomara en cuenta.

Denuncia ante el INE

Jorge Máynez, coordinador de la precampaña de Samuel García, comentó que presentaron una denuncia contra Vicente Fox por los ataques que hizo a Mariana Rodríguez, “en razón de su género”.

“No vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado. Su desesperación debe tener límites”, escribió.