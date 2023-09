Confirmado, ‘Ahsoka’ engloba todo lo bueno y mejor de Star Wars

Desde los primeros dos episodios supimos que la apuesta por una nueva serie de Star Wars no sólo tenía gran potencial, sino que era, por sí misma, una de las mejores producciones que han salido desde que Disney compró Lucas Films.

‘Ahsoka’ se ha ganado el corazón de la audiencia desde el primer momento, y el respeto sólido de los fans con apenas 5 episodios. La historia de Ahsoka bien pudo haber sido una película, incluso una trilogía, pero en los estudios tomaron la acertada decisión de contar esta parte del universo de Star Wars en formato de serie, tomándose su tiempo para construir y desarrollar a los personajes, mostrarnos su historia y llevarnos de la mano a una galaxia muy lejana de la que con cada episodio queremos saber más.

Nuestra nueva heroína favorita

Star Wars nos trae una historia nueva en live action (recordemos que en las series animadas La guerra de los clones y Star Wars Rebels ya se había contado la historia de Ahsoka) con la esencia de las primeras películas y el factor nostalgia acoplado de manera tan orgánica que realmente nos hace sentir que todo es parte del mismo universo atemporal en nuestra realidad.

‘Ahsoka’ nos trae de manera casi poética una historia que engloba a la perfección el concepto de la fuerza y de los jedi sin querer ser pretenciosa. Toma los elementos más intrínsecos de aquellas seis películas que revolucionaron la industria del cine y los lleva al formato de serie con nuevos personajes sin una visible búsqueda de querer mantenerse vigente, sino más bien siendo fiel a la franquicia.

Desarrollada por Jon Favreau y Dave Filoni esta serie toma elementos estéticos y del lenguaje audiovisual para recrear de manera casi inconsciente la sensación que nos provocaron las primeras películas de la franquicia, escritas y dirigidas por George Lucas.

‘Ahsoka’ es bellamente cinematográfica

En el cine, una de la principales reglas es «Don’t tell me, show me», pues la magia del lenguaje cinematográfico es esa capacidad para recrear atmósferas y sensaciones haciendo uso de todas las demás artes y no sólo del lenguaje oral con los diálogos. En este sentido, la serie nos presenta pocos y acertados diálogos para prestar más atención en lo que nos muestra la corporalidad y las expresiones de los personajes, los ambientes, la banda sonora y hasta el vestuario. ¿Te diste cuenta cómo evoluciona el vestuario de Ahsoka del episodio 1 al 5 después de encontrarse con Anakin?

Porque sí, en la serie no han faltado las referencias y cameos especiales que no sólo nos llenan de moción y son un apapacho para el corazón de fan de la franquicia, sino que además son útiles y aportan mucho a la historia. La aparición de Anakin (Hayden Christensen) es una de ellas.

Una mezcla perfecta de novedad y nostalgia

Tampoco podemos dejar de mencionar las referencias sonoras que tiene el tema principal de ‘Ahsoka’, recordándonos desde el clásico tema de la franquicia, pasando por la marcha imperial y hasta tiene uno que otro acorde que nos hace pensar en la princesa Leia, el poder femenino que ha estado presente en la saga desde sus inicios, todo sin dejar de lado la propuesta nueva que aporta esta nueva serie a la franquicia.

Si aún no has podido verla estás a tiempo de hacer maratón y ponerte al corriente para ver el próximo episodio; se estrena uno nuevo cada martes. En verdad no te vas a arrepentir, pues la interpretación de Rosario Dawson como protagonista es inmejorable. Además, ya vemos a la nueva generación de actores que posiblemente continuarán con el legado de Star Wars en futuras entregas: Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno y hasta Evan Whitten, quien es la promesa más joven de esta entrega.