Platicamos con Diego Klein sobre sus proyectos a futuro

Hace unos días MAX anunció que se encuentra trabajando en su primera telenovela original, la cual estará protagonizada por Macarena Achaga, Margarita Rosa de Francisco, Christian Vázquez y Diego Klein.

Diego, de 35 años, es un actor mexicano que ha logrado llevar su carrera a los titulares gracias a su constancia y dedicación. Principalmente en los últimos años, después de regresar de España, país a donde se fue a estudiar actuación y en donde debutó en 2016 con la serie ‘Centro Médico’.

Luego de ganar experiencia en Europa, Diego regresó a México, en donde comenzó a hacerse de renombre en la telenovelas. En 2022 protagonizó la telenovela ‘Mi secreto’ al lado de Macarena García, la cual fue todo un éxito.

En EstiloDF platicamos sobre su proyectos de este 2024, como su participación en uno de los nuevos episodios de Mujeres Asesinas; y lo que viene a futuro. Mira todo lo que nos contó.

Llegas a Mujeres Asesinas, ¿cómo te has unido a este proyecto?

Me llamaron directamente para formar parte del proyecto Mujeres Asesinas, me explicaron y contaron sobre el personaje que me estaban ofreciendo, y para mí fue muy interesante, por lo que acepte y hoy es una realidad.

Este título ha conquistado a la audiencia mexicana desde hace años, ¿cómo fue tu experiencia al ser parte de él?

Padrísima, trabajé muy bien con el equipo de producción y los compañeros. La historia, al ser real, era un reto. No solo para mí, si no para todos, y fue muy bonito poder contar una historia así que eduque a una audiencia.

En 2023 estrenaste “Mala Fortuna” ¿cómo cambió tu vida después de ese proyecto?

La verdad es que es el proyecto estrenado del cual me siento más orgulloso. Me ayudó a darme a conocer más al interpretar un personaje muy entrañable. Tuve la suerte de que muchas personas de la industria y el público lo pudieran ver y conocerme.

¿Cuáles son tus metas profesionales para este año?

Estoy muy feliz porque este año he grabado varios proyectos, entre ellos una película como protagonista para Videocine, y en este momento estoy grabando una serie para MAX, hay más proyectos por venir. Para mi siempre es importante tener un buen guión y buscar personajes entrañables.

¿Te gustaría incursionar de lleno en el cine o prefieres la televisión y el streaming?

Aunque el cine me gusta más, pienso que todos los formatos tienen lo suyo y todos me gustan.

Conociendo más de cerca a Diego Klein

¿Cómo definirías tu estilo?

Soy una persona que le gusta verse bien, sin embargo, considero que mi estilo es ligero, casual, pero cool.

Cosas que no pueden faltar en tu maleta cuando viajas.

Las cosas que no me pueden faltar en cualquier viaje son unos tenis para correr y ropa deportiva siempre.

Actor o actriz con quien te gustaría trabajar.

Aunque me gustaría trabajar con muchos actores y actrices de la industria mexicana, a mí me encantaría trabajar con Daniel Jiménez Cacho.

Tus 3 películas favoritas.

Una película danesa que se llama ‘La Casa’, otra española llamada ‘Competencia Oficial’ y ‘The Whale’ de Estados Unidos.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?

Me gusta jugar tenis, jugar juegos de mesa y estar con mis amigos.