¡Orgullo mexicano! Platicamos con Paola Núñez sobre su nueva película en Hollywood

Paola Nuñez no necesitaba de nada más para ser una de las actrices más reconocidas y talentosas de México, algo que quedó bastante claro después de su papel como Bárbara Bazterrica en una de las telenovelas más exitosas de la televisión mexicana, ‘Amor en custodia’.

Sin embargo, sus sueños no se detuvieron ahí. Paola siguió forjando su carrera en las telenovelas y después dió el gran salto a las serie estadounidenses con papeles pequeños, para después escalar y llegar a la pantalla grande. Hoy comparte créditos nuevamente con Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens y Alexander Ludwig en su nueva película ‘Bad Boys hasta la muerte’.

«La verdad no sabía, no estaba segura de que yo iba a regresar. Mi personaje no necesariamente tenía que regresar, pero al final de ‘Bad Boys for life’ Rita se convierte en la capitana de la policía de Miami, entonces tenía la esperanza de aparecer otra vez.» nos contó la actriz en entrevista exclusiva para EstiloDF.

Paola Núñez repite su papel como Rita

Paola hizo su primera aparición en la franquicia de Bad Boys en 2020 dando vida a Rita, actual capitana de la policía de Miami y ex novia de Mike (Will Smith). Para su fortuna, su personaje juega un papel muy importante en al nueva entrega de la franquicia, ‘Bad Boys, hasta la muerte’.

«Me quedé con la esperanza, y luego me dijeron que íbamos a volver con esta película. Íbamos a grabar desde hace mucho tiempo, pero luego vino la pandemia y después pasaron muchas cosas… no podíamos grabarla, y a mí me empezó a dar mucho miedo de no poder grabar después. Al final pude estar en la película, se pudo grabar y la verdad estoy muy feliz.» nos comentó la actriz mexicana, haciéndonos recordar que una de esas cosas que retrasó la película fue el incidente de Will Smith en los Premios Oscar.

La interacción de Paola Núñez con sus compañeros de cast

En la nueva entrega podemos ver por primera vez a Rhea Seehorn como la capitán Marshall, actriz a quien Paola admira. «La vi en Better Call Saul y entonces tuve mi momento de fan con ella.» confesó.

Por su parte, volver a trabajar con Vanessa Hudgens y Alexander Ludwig fue muy gratificante. «Ya no pudimos ver a Charles, pero le está yendo increíble en su carrera en Hollywood. Ellos son mis pollitos, que a pesar de que les llevo como 15 años, los veo y los adoro, nos vemos mucho y los quiero.»

Así mismo comentó que encontrarse de nuevo con Will Smith y Martin Lawrence fue un deleite, pues en esta ocasión todos los miembros del cast se sentían mucho más relajados.

«Vimos que la gente la quiere seguir viendo. Le fue tan bien a ‘Bad Boys for life’ que siento que ya todos estamos más relajados. La pasamos muy bien, creo que ahora le metieron más acción con escenas más compleja y más elaboradas, y me encantó ser parte de esas secuencias de acción.»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Martin Lawrence (@martinlawrence)

Un entrenamiento de primera

Y hablando de secuencias de acción, Paola nos contó que en esta nueva película tuvo que aprender menos cosas nuevas, puesto que ya había tenido un entrenamiento muy complejo al grabar la cinta anterior.

«Para nosotros desde la película pasada, a Charles, Vanessa, Alexander y a mí, nos prepararon muchísimo, trajeron a agentes especiales que nos enseñaron cómo sostener las armas, cómo movernos, sobre todo, si eres un equipo especializado, tienes un lenguaje especializado. Son como los top of the mind, los más altos de rango. Entonces se tenía que notar, desde cómo te paras se debe notar una preparación de muchos años.»

Y aunque en esta ocasión no tuvo que empezar de cero con el aprendizaje, considera que esta cinta tiene más acción que la pasada, sobre todo una secuencia que le tocó protagonizar.

«Esta vez tuve una secuencia de acción en un elevador en donde estamos Ioan y yo, y para esa me prepararon muchísimo, demasiado diría yo. Yo decía «ya la podemos hacer» y ellos decían que no porque no querían que nos hiciéramos daño. Fue una secuencia complicada porque fue una cámara 360 en un elevador todo de vidrio.» Si ya viste la película, sabes perfectamente de la secuencia que está hablando y podrás coincidir con nosotros al decir que fue una secuencia magnífica.

«La ensayamos muchísimo y creo que (no he visto la película, pero vi unos cortes), creo que quedó muy padre. Siempre nos están cuidando mucho para que no nos hagamos daño, y fue muy divertido trabajar con Ioan también porque él es muy consciente de cuidarme y yo de cuidarlo a él.»

¿Una carrera como stunt?

La mexicana nos confesó que las escenas de acción son sus favoritas por lo que a veces desearía dedicarse al cine, pero bajo otro título. «Las secuencias de acción son muy divertidas, son las que más disfruto, las disfruto muchísimo, siempre digo que me hubiera encantado ser un stunt, aunque ellos me dicen que no sé de lo que estoy hablando, pero lo disfruto mucho.»

Así mismo, aprovecho para dar crédito a sus stunts, compartiendo que son muy interesantes y preparadas, pues además de compartir algunas escenas, ha tenido oportunidad de convivir mucho con ellas.

«Cuando haces una secuencia de acción casi todos los días te tienen que preparar, es como si estuvieras en un gimnasio, te calientan, luego haces tus estiramientos de flexibilidad y después te montan la secuencia. Al día siguiente es lo mismo, entonces se hace como una familia con todos los stunts.»

Lo que más disfrutó Paola Núñez de ‘Bad Boys, hasta la muerte’

Además de la secuencia que nos mencionó, Paola confiesa que en esta ocasión se enfocó en disfrutar mucho más cada momento en el set, pues no cree volver para otra entrega. Aunque nunca se sabe las sorpresas que nos podría preparar esta franquicia.

«Siento que me la pase mucho mejor que la pasada, disfruté cada momento, disfrute a los actores, todos estábamos más relajados, entonces lo que disfruté fue que yo ya conocía al personaje, no tenía que descubrirlo porque ya conocía a Rita y la disfruté más que antes porque ahora sí pienso que ésta es la última, no creo que vaya a haber otra.»

Y como todo mexicano, Paola sigue muy arraigada a su familia y se siente feliz de poder disfrutar momentos de su carrera profesional con ellos.

«Estábamos grabando en Miami y mi hermano fue a visitarme con su novia. Will los trató tan bien y se encargó de que tuvieran la mejor experiencia… Y después Vanessa rentó un yate y nos fuimos de viaje todos en el yate. Son los momentos que digo ‘qué increíble que mi familia pueda experimentar esto’. Eso para mí es lo más satisfactorio como actriz.»

Si no la has visto en acción, no te puedes perder ‘Bad Boys, hasta la muerte’ en el cine, en donde además de sorprenderte con la actuación de Paola, te llevarás una muy buena experiencia con esta película.