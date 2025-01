Ella será la encargada de darle vida a Lilo en el live action de “Lilo y Stitch”

Lilo y Stitch está lista para volver en formato live action. El remake, que sigue los pasos de éxitos como El Rey León, Aladdín y La Sirenita, llevará de vuelta a Hawái para revivir la historia de amistad entre una niña y un tierno –y caótico– experimento alienígena.

La película seguirá fielmente la trama de la animación original de 2002. Lilo, una niña hawaiana que vive con su hermana mayor Nani tras la muerte de sus padres, adopta lo que cree que es un perro. Sin embargo, se trata de Stitch, un alienígena diseñado para la destrucción, que encontrará en el valor de la familia un nuevo propósito.

El estreno está programado para el 23 de mayo de 2025 y promete ser un viaje cargado de nostalgia para los fans de la cinta original.

Maia Kealoha será la nueva Lilo

El papel protagónico será interpretado por Maia Kealoha, una talentosa niña hawaiana de 7 años que hace su debut actoral en este proyecto. Kealoha, quien ya cuenta con experiencia en concursos de belleza como Little Miss Kona Coffee, fue elegida tras una convocatoria abierta que buscaba una actriz que representara con autenticidad las raíces de Lilo.

Disney enfatizó la importancia de respetar la identidad cultural de los personajes, lo que ha sido bien recibido por los fans, especialmente tras las críticas que otros remakes han enfrentado por cuestiones de casting.

Elenco y equipo detrás del live action

El resto del elenco incluye a Sydney Agudong como Nani, Kaipo Dudoit como David, el interés amoroso de Nani, y Courtney B. Vance como Cobra Bubbles. Además, Chris Sanders, quien dirigió la cinta original y fue la voz de Stitch, retomará este papel en la nueva versión.

El guion ha sido escrito por Chris Kekaniokalani Bright, mientras que la dirección está a cargo de Dean Fleischer Camp, conocido por su trabajo en Marcel the Shell with Shoes On.

El diseño de Stitch

Disney reveló un vistazo del diseño de Stitch en el primer póster oficial. Aunque ahora presenta texturas más realistas, como pelaje azul suave y un hocico brillante, el diseño mantiene la esencia del personaje que conquistó a todos en 2002.

El rodaje finalizó en marzo de 2024 en Hawái, tras varios retrasos provocados por la pandemia y huelgas en la industria. Desde entonces, los encargados de efectos especiales han trabajado en los complejos diseños de los alienígenas que pueblan la historia, asegurando un resultado visualmente impresionante.