Sam Mendes revela el elenco que le dará vida a The Beatles

Más de 60 años después de la llegada de The Beatles a la cima del mundo, su historia sigue siendo tan fascinante como su música. Ahora, el director británico Sam Mendes (1917, Skyfall) ha decidido llevar su legado a la pantalla grande con “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, un proyecto cinematográfico sin precedentes que contará la historia de la banda desde cuatro perspectivas individuales.

El anuncio ha causado revuelo, no solo por su innovador enfoque narrativo, sino también por el elenco de lujo que interpretará a los legendarios músicos. Paul Mescal será Paul McCartney, Harris Dickinson dará vida a John Lennon, Joseph Quinn encarnará a George Harrison y Barry Keoghan interpretará a Ringo Starr.

La noticia se reveló en la CinemaCon de Las Vegas, donde los actores subieron al escenario junto a Mendes y recrearon una reverencia sincronizada al estilo de los Beatles, un gesto que evocó la magia y el carisma de la banda más influyente de la historia.

Cuatro películas para contar una historia monumental

The Beatles no fueron solo una banda, sino un fenómeno cultural que transformó la música, la moda y la sociedad. Su historia, llena de creatividad, amistad, conflictos y revolución artística, ha sido contada en numerosos documentales y libros, pero nunca con la profundidad que promete el proyecto de Mendes.

En lugar de condensar la trayectoria del grupo en una sola película, el director optó por dividir la narrativa en cuatro largometrajes, cada uno centrado en la perspectiva de uno de los integrantes. Según explicó en CinemaCon, esta estructura permitirá explorar más a fondo las dinámicas personales, los momentos clave de su carrera y la evolución de cada miembro dentro y fuera de la banda.

“Cada uno tiene su propia historia, pero juntos son legendarios”, afirmó Mendes, dejando claro que esta saga cinematográfica no solo será un homenaje a The Beatles, sino también una exploración profunda de la complejidad de sus integrantes.

El elenco que dará vida a los Cuatro de Liverpool

La elección de los actores ha sido un tema de gran conversación entre los fanáticos de la banda. Aquí te presentamos a los protagonistas de esta ambiciosa producción:

Harris Dickinson como John Lennon

El británico Harris Dickinson, conocido por su trabajo en Triangle of Sadness y The Iron Claw, asumirá el desafiante papel de John Lennon, el alma rebelde y visionaria de The Beatles. Lennon fue el vocalista principal de la banda, un compositor prolífico y una figura clave en la contracultura de los años 60. Su historia incluye su estrecha relación con Paul McCartney, su romance con Yoko Ono y su trágico asesinato en 1980.

Paul Mescal como Paul McCartney

Interpretar a Paul McCartney, el genio melódico detrás de éxitos como Let It Be y Yesterday, será tarea de Paul Mescal, actor nominado al Oscar por Aftersun y próximo protagonista de Gladiador II. McCartney no solo fue uno de los principales compositores de la banda, sino que también se convirtió en una de las figuras más queridas de la música, manteniendo una carrera prolífica hasta el día de hoy.

Joseph Quinn como George Harrison

Joseph Quinn, conocido por su papel como Eddie Munson en Stranger Things, encarnará a George Harrison, el “Beatle tranquilo” y autor de joyas como Here Comes the Sun y While My Guitar Gently Weeps. Harrison fue una pieza clave en la experimentación musical del grupo y su fascinación por la espiritualidad dejó una marca imborrable en la banda.

Barry Keoghan como Ringo Starr

El carismático Ringo Starr, baterista de The Beatles y voz de canciones como With a Little Help from My Friends, será interpretado por Barry Keoghan, actor nominado al Oscar por The Banshees of Inisherin. Keoghan ha demostrado su talento en películas como Saltburn y The Killing of a Sacred Deer, y ahora enfrentará el reto de capturar la esencia de Ringo, quien aportó humor y ritmo a la banda.

El desafío de los derechos musicales y la banda sonora definitiva

Uno de los aspectos más emocionantes del proyecto es que será la primera vez en la historia que se conceden los derechos completos del catálogo de The Beatles para una película narrativa. Esto significa que los cuatro filmes podrán utilizar sus canciones originales sin restricciones, permitiendo una inmersión total en su evolución musical.

Éxitos como Strawberry Fields Forever, I Am the Walrus y Yellow Submarine formarán parte de la banda sonora, asegurando que la esencia de The Beatles esté presente en cada escena.

En el pasado, películas como Nowhere Boy (sobre la juventud de John Lennon) y Across the Universe (musical inspirado en sus canciones) tuvieron que sortear limitaciones para el uso de su música. Pero esta vez, con el respaldo de los herederos de la banda, la experiencia promete ser auténtica y fiel a su legado.

El estreno de las cuatro películas está programado para abril de 2028, aunque aún no se ha confirmado si se lanzarán de manera simultánea o escalonada. Mendes ha expresado su deseo de que el público las experimente como un maratón cinematográfico, describiéndolas como “la primera experiencia teatral para ver de forma compulsiva”.

El rodaje de este colosal proyecto tomará un año entero, reflejando la magnitud de la producción. Tom Rothman, jefe de Sony Pictures, comparó la película con la saga Avatar, destacando su ambición y escala épica.

El legado inmortal de The Beatles

A lo largo de los años, The Beatles han sido retratados en numerosas películas y documentales, desde A Hard Day’s Night y Help! hasta Get Back de Peter Jackson. Sin embargo, esta será la primera vez que su historia se cuente desde dentro, con la aprobación de sus herederos y el acceso total a su música.

La banda, formada en 1960, cambió la música para siempre con álbumes como Revolver, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y Abbey Road. A pesar de su separación en 1970, su influencia sigue siendo inigualable.

Hoy, solo dos de sus miembros, Paul McCartney y Ringo Starr, siguen con vida. John Lennon fue asesinado en 1980 y George Harrison falleció en 2001. Sin embargo, su legado sigue creciendo: en 2023, los Beatles lanzaron lo que describieron como su “última canción”, Now and Then, basada en una demo de Lennon con grabaciones de Harrison.