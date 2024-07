5 curiosidades que tienes que saber sobre ‘Un lugar en silencio: Día uno»

El pasado 27 de junio llegó a los cines una de las películas más esperadas del año: ‘A quiet place: Day one’, una nueva entrega de la franquicia que inició John Krasinski en 2018, que se sitúa como precuela de las dos cintas anteriores protagonizadas por Emily Blunt.

Sin embargo, esta nueva película no tiene nada que ver con los personajes que ya conocemos, sino que nos plantea el primer día en el que llegaron las criaturas extraterrestres desde el punto de vista de dos nuevos protagonistas: Sam y Eric.

‘A quiet place: Day one’ se ha posicionado como el mejor estreno de las tres cintas hasta ahora, logrando recaudar 98.5 millones de dólares a nivel mundial, y superando por mucho las expectativas.

La cinta ha generado comentarios contrastantes, pues si bien es muy distinta a las dos anteriores, tiene su propio objetivo y maestría. Ambas características han hecho que haya quienes la aman, y quienes simplemente esperaban otra cosa. Lo que no se puede negar es que además de excelentes actuaciones, el diseño sonoro de esta entrega sigue siendo una gran aportación a la historia del cine.

¿De qué va ‘A quiet place: Day one’?

La película, dirigida esta vez por Michael Sarnoski, nos sitúa en Nueva York el día en que llegaron estas extrañas criaturas extraterrestres que atacan a muerte con el más mínimo sonido. En esta ocasión, en lugar de centrarnos en la familia Abbott, de quienes ya vimos un poco de cómo vivieron el día uno en ‘A quiet place 2’, nos lleva a un hospicio para pacientes terminales y nos centramos en Sam (Lupita Nyong’o).

Sam padece cáncer, ha perdido el deleite por la vida y está pasando sus últimos días. Lo único que parece animarla es Frodo, su gatito de apoyo emocional que la acompaña a todos lados. A pesar de su apatía acepta ir al teatro con sus compañeros con la condición de comprar pizza de regreso, sin embargo, la salida se ve interrumpida cuando extrañas criaturas comienzan a caer del cielo y matan a todos.

Ahora Sam es movida por su instinto de supervivencia y en el camino conoce a Eric (Joseph Quinn), quien a pesar de sus ataques de pánico intentará ayudarla a volver a disfrutar de la vida mientras escapan en silencio de la amenaza apocalíptica.

5 curiosidades de la cinta

‘A quiet place: Day one’ tiene varias cosas que vale la pena destacar y es por eso que hoy te traemos cinco curiosidades de la cinta.

1. En realidad fueron dos gatitos

Uno de los personajes favoritos en esta entrega sin duda fue el gatito, cuyo nombre en la película es Frodo. Este personaje fue interpretado por dos gatitos muy similares: Schnitzel y Nico, quienes hicieron audición y, entre cientos de gatos, el director pudo ver que su personalidad era perfecta para la cinta.

Algo muy interesante es que en esta cinta no se utilizó CGI para las escenas de Frodo en ningún momento. Así que los gatitos demostraron ser unos excelentes actores y bastante dóciles.

2. Lupita Nyong’o le tenía pavor a los gatos

Para interpretar este papel, Lupita tuvo que asistir a terapia porque le tenía fobia a los gatos. Su determinación y trabajo la llevó a superar su miedo y formar un estrecho vínculo con Schnizel y Nico. Se ganó tanto su confianza, al igual que Joseph, que gracias a eso se lograron las escenas en el agua. Aunque nunca los sumergieron totalmente.

Ahora Lupita tiene un gatito propio que se llama Yoyo.

3. John Krasinski agradece la participación de Joseph Quinn

Aunque en esta ocasión John Krasinski no dirigió la cinta, sí participó como co-guinista al lado de Michael Sarnoski, además de repetir su papel como productor. En una entrevista, el actor y cineasta confesó que había sido una bendición tener a Joseph Quinn como parte del cast, pues es un actor muy completo que aportó mucho a la película con su talento y carisma.

4. Un mensaje para valorar las pequeñas cosas

¿Arriesgar la vida por un gato?, ¿por un pedazo de pizza?, ¿por alguien que apenas acabas de conocer? Michael Sarnoski quería devolver el valor a las pequeñas cosas dándole un gran peso a las motivaciones que podrían sonar absurdas, pero que en realidad son las cosas que realmente importan en la vida.

En un Apocalipsis se busca sobrevivir, pero ¿para qué? ¿No es acaso para disfrutar de lo que realmente importa en esta vida? Que al final del día termina siendo lo más accesible, como disfrutar de la comida, amar y pasar tiempo con tu mascota, las personas que amas, y nuestra propia humanidad en sí.

5. ¿Habrá una segunda parte?

En una entrevista para The Hollywood Reporter, el director Michael Sarnoski confesó que aunque no hay nada oficial todavía, no descarta la posibilidad de que se haga una segunda parte de esta historia para saber qué pasa con los personajes que vemos en la última secuencia de la cinta.