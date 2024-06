Las nuevas fotos de ‘Emily in Paris’ T4 nos tienen deseando su clóset

Hoy Netflix decidió sorprendernos con nuevas fotografías de la cuarta temporada de ‘Emily in Paris’, además de revelar que esta entrega se dividirá en dos partes: la primera llegará a la plataforma el próximo 15 de agosto, y la segunda el 12 de septiembre.

Por supuesto que ver las 12 nuevas imágenes de la serie nos hizo empezar a sacar nuestras propias conclusiones y aumentar la expectativa de todas las interrogantes que nos dejó el final de la tercera temporada. Y es que seamos sinceros, el último capítulo realmente fue una bomba de emociones que le funcionó bastante bien a Netflix, pues aquí estamos más que enganchados esperando lo que sigue.

Una boda fallida, el anuncio de un embarazo, la ruptura de una pareja y la posibilidad de mudarse de nuevo a otro país son algunos aspectos que definitivamente mantuvieron ocupados a los escritores y showrunners. Y ahora lo que nos mantiene ocupados a nosotros es pensar ¿cómo podríamos tener un clóset tan fashion y despampanante como el de Emily? Corrección, como el de cualquiera de los personajes de la serie.

Inspiración para la temporada otoño-invierno

Las imágenes reveladas hoy por Netflix nos dejan clara una cosa: tendremos mucha inspiración para la temporada de otoño-invierno con los looks de esta temporada. Desde los total looks que vemos en una de las fotografías con Mindy y Emily, hasta el teddy bear coat con el que vemos a Emily muy al estilo Lady Gaga en ‘The House of Gucci’.

Anteriormente, Lily Collins ya nos había adelantado que durante esta temporada podríamos ver a Emily en Roma, aunque no sabemos si será sólo por un episodio o toda la trama, o la mayoría, correrán en este lugar. Pero a juzgar por las fotos, también podremos verla en Suiza, en donde nos regalará sus mejore looks de invierno. Además del ya mencionado abrigo, podemos ver este otro outfit con un abrigo midi con gorra y peluche.

El diseño de vestuario corre nuevamente a manos de Marylin Fitoussi, quien reveló en una entrevista que a partir de la tercera temporada se le dio mucho más libertad creativa, con lo que llegó a seleccionar hasta 14,000 piezas para armar distintos looks. Así que no nos sorprende que su talento vaya aún más allá de lo que ya hemos visto, con esta cuarta temporada.

De momento sabemos de buena fuente que podremos ver zapatos de Malone Souliers, Miu Miu, Tod’s, Sergio Rossi y Rabanne. Además de faldas de Isabel Marant, Alaïa y Fidan Novruzova. Como se puede ver, un armario bastante variado con firmas de todo el mundo para lograr estos atuendos tan inspiradores y llamativos de ‘Emily in Paris’.

Además de los looks para otoño-invierno podemos ver una fuerte tendencia por los looks monocromáticos, las faldas cortas, los coordinados vintage de corte o estampado victoriano, y las prendas de peluche.

¿Cuál es tu look favorito de estas primeras imágenes?