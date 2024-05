«¿La impunidad sigue igual en México?», el cast de ‘¿Quién lo mató?’ pone las cartas sobre la mesa

Este fin de semana se estrenó la serie mexicana ‘¿Quién lo mató?’, una producción original de Amazon Prime Video que ha empezado emisión con los primeros dos capítulos, para después estrenar dos más el viernes 31 de mayo, y los últimos dos el viernes 7 de junio.

Jorge Gil

«El título de la serie es ‘¿Quién lo mató?’, pero yo creo que hay muchas preguntas mucho más profundas e interesantes», explica Diego Boneta en entrevista exclusiva para EstiloDF.

Desde su anuncio, la serie provocó opiniones escépticas sobre qué tan interesante podría ser llevar esta historia a la pantalla; aunque también una gran curiosidad por ver el resultado, pues la producción cuenta con talento reconocido tanto detrás como frente a cámara.

«Desconocía el fenómeno de Paco Stanley, era demasiado joven y no lo veíamos en la casa ni nada; pero a la hora de hacer la investigación y empaparme con el fenómeno cultural que era, lo que más me interesó fueron esas otras preguntas. ¿Cómo está el sistema judicial?, ¿qué está pasando hoy?», dice Boneta, quien interpreta a Jorge.

‘¿Quién lo mató?’ cuenta con el equipo que también participó en la bioserie de Luis Miguel, por lo que para el actor de 33 años el trabajo en el set y la caracterización con prostéticos le resultó muy familiar.

«Hay muchas preguntas que son relevantes especialmente en estos días que se acercan las elecciones. No me quiero meter en temas políticos, pero creo que sí es algo que va a hacer que audiencias jóvenes que quizá no dimensionaban o dimensionan lo que era Paco, puedan acercarse a preguntas como ¿y el sistema judicial?, ¿y la impunidad?, ¿cómo ha cambiado?, ¿sigue igual o no?, ¿los medios cómo abordaron el tema?, ¿fueron prudentes y respetuosos con los involucrados o no?, creo que esas son las preguntas más interesantes que la audiencia se puede hacer acerca de este show», comparte emocionado y con la esperanza de poder hacer un cambio con su trabajo.

Paco Stanley

El 7 de junio de 1999, al salir de una taquería en el sur de la Ciudad de México, Paco Stanley, la gran figura de la televisión mexicana, fue brutalmente asesinado. 25 años después el caso sigue sin resolverse. Abandonado en un escritorio, como muchos casos más.

«Es algo que nos involucra a todos, creo que todos deberíamos asumir la responsabilidad que nos corresponde. A nosotros como intérpretes nos corresponde poner el acento y el ojo de nuestra investigación en eso, en lo que es realmente importante, lo que nos involucra y afecta a todos», complemeta Roberto Duarte, quien le da vida a Paco Stanley en la serie.

El nombre del presentador se volvió tendencia este fin de semana después del estreno de los dos primeros episodios de ‘¿Quién lo mató?’. Las opiniones están divididas, entre quienes no han recibido de buena manera a esta serie, y quienes hemos quedado enganchados con la habilidad del director para manejar en paralelo la misma historia desde distintas perspectivas, con un ir y venir en el tiempo, la intriga por descubrir quién fue cómplice, y la conciencia social por saber la injusticia de un sistema corrupto que golpea a nuestro querido México como un cáncer que no merece y no desaparece.

«Esa historia nos afecta a todos como sociedad. Es muy bueno cuando elevamos la conversación a ese nivel y no nos quedamos sólo con la superficie del chisme, que es muy tentador», reveló Duarte.

Mario Bezares

«Hay pocas cosas que son tan emocionantes como actor, que representar momentos históricos o hechos que viste o que viviste en la televisión», afirma Luis Gerardo Méndez, quien da vida a Mario Bezares en la serie.

Para él, recrear momentos que marcaron su infancia es algo surreal y gratificante, pues considera que son regalos de su trabajo como actor al poder vivir distintas vidas y experimentar distintos universos. Sin duda el recrear los programas de televisión de ese entonces es un momento que se quedará plasmado por siempre, pues para él ya no era estar grabando la serie de 2024, sino estar haciendo un programa de los 90s.

«Creo que hay pocos casos donde la coyuntura mediática y política fueron tan fuertes en este país. Estas son las historias que a mí me interesa contar, más allá de actor, productor, esas son las historias que me parece que merecen mucho la pena contar, porque siguen siendo extremadamente relevantes», explica el actor.

Se pone mucho peor

Aunque en los primeros dos episodios ya podemos ver la densidad del tema que se presenta, Luis Gerardo nos advierte que se pone mucho peor.

«El tema de la injusticia en México ha cambiado muy poco tristemente. La cantidad de crímenes que se resuelven en este país es mínimo, y ni te quiero mencionar los crímenes que no se denuncian. Porque si a Paco Stanley, que era la figura más reconocida de la televisión, lo asesinan a plena luz del día y 25 años después no hay respuestas, imagínate que puede esperar una persona que vive en un pueblo en las periferias de un estado o de una ciudad, que es víctima de una injusticia», explica tristemente Luis Gerardo.

«Cuando entiendes no sólo lo torpe que es el sistema judicial mexicano, sino quién está verdaderamente moviendo los hilos de ese sistema judicial, es escalofriante. Y eso tristemente tampoco ha cambiado, y creo que ahí es donde se vuelve interesante esta serie», concluye el actor.

Lo que nos espera

Los dos primeros episodios pusieron sobre la mesa la temática que se quiere abordar de frente, desde el título nos damos cuenta. Y todo apunta a que en los siguientes episodios podremos ver más sobre cómo se enredan las cosas al entrar más de lleno en otras problemáticas alrededor del caso.

También podremos ver más a profundidad la participación de Belinda como Paola Durante, y Zuria Vega como Brenda Bezares, ambas relacionadas de una u otra manera con Paco Stanley.