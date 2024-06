Team verde: Platicamos con Tom Glynn-Carney, Aegon II en ‘La Casa del Dragón’

Este 16 de junio, después de una larga espera, llega la tan esperada segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’ a Max. La segunda parte de esta serie spin off de Game of Thrones, que se sitúa muchos años antes de los acontecimientos que vimos en las 8 temporadas de la serie; llega con la tensión a tope después del trágico final de la primera temporada.

«Va a ser peligrosa, impredecible, con muchos giros que seguramente no se esperan. Definitivamente van a ver más capas de estos personajes, porque hemos tenido más tiempo de convivir con ellos. Ahora siento que conozco mucho más a Aegon y su fuerte inspiración por el poder; porqué cree que debería de estar en el trono de hierro, aunque tal vez algunos estén en desacuerdo. Sí, será una buena temporada.» nos confeso Tom Glynn-Carney, quien da vida a Aegon II Targaryen en la serie, y estuvo con EstiloDF en round table.

Alistando motores

Si eres fan de este universo creado por George R. R. Martin, seguramente ya sabes que una de las características de estas historias es que están repletas de nombres y cada personaje tiene un desarrollo bien estructurado, por lo que en esta segunda temporada podrás esperar un arco dramático cargado de fuerza, enfrentamientos, venganza y sucesos que te mantendrán al filo del asiento.

Y para elevar la expectativa al máximo y dejarte enganchado, la serie estrenará nuevos episodios cada semana, así que será interesante ver toda la conversación que surge alrededor de cada capítulo, mientras se va disfrutando como un buen vino. De poquito a poquito.

«Podremos ver a Aegon dándose cuenta que tener el poder no es tan malo, escuchar a la gente gritar su nombre y ver como el reino vuelve a la vida. Como sea, es una persona peligrosa, pero ahora con una corona en su cabeza lo es más.» nos confesó el actor de británico de 29 años.

Eso sí, ya pudimos ver los primeros episodios y te recomendamos refrescar un poco tu memoria volviendo a ver, al menos, los últimos dos episodios de la primera entrega para tenerlo todo fresco y disfrutarla mejor. ¡Créenos, por lo que hemos visto hasta ahora, la espera ha valido la pena!

El peso de la corona se lleva en la vida real también

Mientras la fuerte lluvia dejaba gotitas en las ventanas de una de las habitaciones del Four Seasons, y el cielo nublado ambientaba el momento a través del balcón, Tom nos platicó que desde el momento en el que leyó el guión por primera vez hace un año y medio se dio cuenta de lo espectacular que sería la segunda temporada.

«Incluso en las páginas era muy obvio que sería épica. Estoy muy emocionado de ver como Aegon está tan bien integrado a esta historia y lo ponen al frente, le dan más importancia. Para mí fue muy emocionante porque incluye más responsabilidades con la actuación.» confesó mientras un leve aroma a tierra mojada inundaba el cuarto.

«Cuando lo leí tenía más nervios, estaba aterrado de tomar este reto, porque pasan muchas cosas y… realmente me retó como actor. Salí mucho de mi zona de confort, haciendo cosas que nunca antes había hecho, expuse mucho mi ser emocionalmente en esta temporada. Pero lo amé, fue un gran reto, y seguro entre más sigamos haciendo esta serie, más retos vendrán.» se sinceró el también cantante.

Lejos de la presión en ‘La Casa del Dragón’

Al ser del mismo universo, algunos seguidores caen en el juego de comparar la serie con Game of Thrones para calificar que tan bien o mal va el resultado.

«Siempre habrá comparaciones, es el mismo universo, están los dragones, el peligro, el poder, definitivamente hay muchas similitudes, pero creo que esa es la razón por la cual tenemos fans tan leales y el fandom está creciendo. Lo que ‘La casa del Dragón’ fue capaz de hacer ahora, es volver a los personajes aún más cercanos. Podemos ver a verdaderos humanos tratando de lidiar con situaciones que para nosotros parecen fantasía y de ficción, pero que son reales para ellos.»

Así mismo afirmó que a pesar de ser un mundo fantástico, hay varios paralelismos con la vida real. «Especialmente con la situación actual. En la serie se hace énfasis en cómo la separación y los desacuerdos nunca terminan bien, y lo que estas series tratan de hacer es proporcionar un escape, en lugar de educar a la gente en política y guerras, le da la gente un escape para sumergirse en este mundo mítico. Es más como una terapia y no para educar.»

Tom Glynn-Carney se mantiene fiel a sí mismo

Al ser parte de una franquicia de culto, el británico afirma que hay muchas expectativas sobre cómo llevará a su personaje a través de cada situación que pasa del libro ‘Fuego y Sangre’, novela en la que se inspira la serie, a la pantalla grande.

«No debes prestarle mucha atención porque si no estarías muy asustado para actuar al sobre-pensar las expectativas de los demás. Creo que con tomar en serio un proyecto como éste, honrar los libros de George R.R. Martin, y darle a los fans lo que merecen y esperan, es definitivamente una prioridad. Pero no hay que pensarlo mientras estás en el set, porque tienes que estar presente en la actuación y confiar en el proceso y en tu habilidad para hacerlo.»

«Nunca he querido que mi trabajo defina quien soy.»

De igual forma nos ha dejado saber que es bastante celoso con su vida privada, pues no quiere que se profesión defina quién es él en su totalidad.

«Soy un actor, pero también soy Tom Glynn-Carney y tengo una vida privada, amigos, familia y cosas que me importan, además de la actuación. Con las redes sociales no me clavo mucho, pero cuando lo hago es de manera muy amable. No estoy interesado en compartir mi vida privada con nadie.»

Y aunque parece manejar bastante bien la separación entre su persona y sus personajes, admite que Aegon ha cambiado su vida de manera positiva. «Me ha permitido interpretar un papel que es un reto ya que Aegon es un personaje caótico y salvaje. Ayuda mucho hacer un proyecto como este, estoy muy agradecido por la oportunidad.»

Una segunda temporada que lo marcó

Tom admite que además de ser parte de la serie, se declara fan, algo que hace que su experiencia en el set sea mucho más significativa para él y que se emocione, al igual que los demás, por el estreno de la segunda temporada.

«Hay algunas escenas en esta temporada que fueron momentos que me marcaron. Como actor son un punto clave mi carrera. Empecé a actuar de manera profesional en 2016, así que sigo aprendiendo muchísimo, y creo que siempre hay que aprender algo nuevo, cuando ya dejas de aprender creo que es momento de retirarte.» confesó.

Así mismo comparó ‘La Casa del Dragón’ con sagas como ‘El Señor de los Anillos’, o la recién terminada serie ‘Successions’. «Hay mucho que decir del poder, es una herramienta que no se puede usar a la ligera, se debe de respetar y debe de estar en las manos correctas. Puede ser muy destructivo si se trata de manera incorrecta.»

Y aunque se podría pensar que poco hay que aprender de un personaje como Aegon, el actor lo aborda desde lo más profundo. «Creo que aprendí mucho de él porque encontré al pequeño niño inseguro, olvidado y desesperado por ser escuchado, amado y querido. Creo que eso es lo que lo hace una persona peligrosa, porque él desea eso demasiado y no se detiene hasta tenerlo. Aprendí en donde me veía a mí mismo en Aegon y así fue más sencillo interpretarlo y jugar con ese color en su paleta. Su vulnerabilidad. Y no lo ves así, lo ves muy seguro y poderoso, pero creo que eso viene de una profunda vulnerabilidad.»

El primer episodio de esta segunda temporada, contiene un suceso que volverá a Aegon mucho más agresivo y en busca de venganza, algo que definitivamente desatará la inminente guerra civil en Westeros.