Conoce a Irma Miranda, la favorita para coronarse Miss Universo

Como cada año, llegó el momento del evento de belleza más importante: Miss Universo. Entre más de 80 mujeres que competirán en el certamen, Irma Miranda, la representante de México, es una de las favoritas para llevarse la corona. Esto lo ha dejado claro en varias ocasiones, y lo reafirmó una vez más ayer en las preliminares.



Y es que su preparación no empezó hace apenas unos meses. La sonorense ha participado en concursos de belleza desde que tenía 18 años, cuando consiguió el título de Nuestra Belleza Sonora. Desde entonces ha trabajado para llegar a ser uno de los principales referentes de belleza. Finalmente su esfuerzo y constancia la han llevado a formar parte de las candidatas a Miss Universo.

And the crowd goes WILD! #MissUniverse pic.twitter.com/tK919ZG2BH

— Miss Universe (@MissUniverse) January 12, 2023