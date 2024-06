Conoce Joyá, el único show de Cirque du Soleil con experiencia gastronómica

Si hablamos de espectáculo, artes circenses, una narrativa bien estructurada y diseño visual de primera calidad, es imposible no pensar en Cirque du Soleil, que desde su creación llegó para marcar un parteaguas en el mundo del entretenimiento y los shows en vivo. Asistir a cualquiera de sus puestas en escena es transportarte a otro universo en donde la magia es posible y reconectar con tu parte más creativa, también.

Cirque du Soleil ha levantado espectáculos increíbles llevando títulos en giras alrededor de todo el mundo, pero hay uno en especial que no podrás disfrutar en ningún otro lado. Se trata de Joyá, el primer y único espectáculo de esta compañía que tiene una residencia en México.

Pero ser el único que se encuentra en nuestro país de manera permanente, no es la única razón por la que es tan especial. Joyá, además, ofrece a sus asistentes una experiencia gastronómica como ninguna otra, pues ha diseñado un menú inspirado en la trama que puedes ver durante el show, con platillos vistosos, diferentes y hasta interactivos, los cuales puedes disfrutar antes de que comience la función, mientras te deleitas con el talento de un grupo musical acústico en vivo.

Este espectáculo se encuentra dentro de Vidanta Riviera Maya, pero pueden asistir a verlo tanto huéspedes como personas que no están hospedadas en el resort. Aunque es un evento familiar y para todas las edades, nuestra recomendación es no asistir con niños muy pequeños para que puedas disfrutar del evento al máximo, pues hay cambios de luces, sonidos fuertes y elementos que no siempre son de lo más entretenido para los pequeños.

¿De qué trata Joyá?

Este show de 80 minutos sin intermedio, a través de distintos números, narra la historia de un alquimista y su nieta que parten en una aventura para descubrir los secretos de la vida y defender un libro que esconde gran conocimiento.

En un solo escenario, gracias al diseño de producción, iluminación y sonido, pasamos por distintos espacios en el cielo, sobre tierra o bajo el mar, sin movernos de nuestro lugar. Así podemos ver desde una pelea de piratas hasta un dúo de acróbatas aéreos que recorren todo el techo del auditorio tomados de la mano.

Una experiencia gastronómica única

Todos los elementos que podemos ver en el escenario ya son suficientes para hacer que Joyá sea inolvidable, pero definitivamente lo que lo hace diferente es la experiencia gastronómica que ofrece, pues se vuelve una extensión más del propio show.

Existen cuatro tipos de boletos para vivir esta experiencia: «Cena y show VIP», «Show y cena», «Show con asientos premium, bebidas y canapés» y «Sólo show». Los precios van de $1,950 a $6,153.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cirque du Soleil JOYÀ (@joyamexico)

Si te animas por la experiencia VIP te recibirán con un cóctel de bienvenida con show incluido que, estamos seguros, ¡nunca has recibido una bebida de esta manera! Desde que pones un pie dentro del teatro, el cual fue construido específicamente para este show de manera que se mimetice con la naturaleza de la selva que lo rodea, te sentirás transportado a otro universo.

Platillos con narrativa

Cada platillo es tan original y teatral como el espectáculo, pues este menú ha sido diseñado especialmente para que entres en la trama del show desde el primer bocado. Para la entrada llega un tabla interactiva para que prepares tu propia ensalada en una maceta, mientras la acompañas de un taco de camarón, ceviche y un drink secreto y humeante.

Como plato fuerte puedes elegir entre salmón o costillas de res en salsa de vino tinto, ambos acompañados con deliciosas guarniciones. Este platillo llega a tu mesa en un cofre como si fuera un tesoro de piratas, o en una piedra del mar, como un tesoro del mar.

Para finalizar la cena está el libro de postres, un plato que simula ser un libro y que al abrirlo encontrarás cuatro mini postres diferentes, entre los cuales seguramente hallarás tu favorito. Desde un pastel de cacao y nuez de macadamia, hasta un budín de plátano con streusel de coco.⁣

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cirque du Soleil JOYÀ (@joyamexico)

Una vez que termina la cena empieza el show, que sin duda nos dejó sin palabras con cada uno de sus actos.

Si aún no tienes planes para tus vacaciones de verano, este es un plan único en el mundo y con mucho estilo que no puede faltar en tu lista.