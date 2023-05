Conoce la colección inspirada en ‘Queen Charlotte: a Bridgerton story’

Hace unos días llegó a Netflix una de la series más esperadas de la plataforma para este año: ‘Queen Charlotte: a Bridgerton story’, el spin off de la aclamada serie Bridgerton que lleva dos temporadas siendo una de las favoritas y ya ha confirmado que serán 8 en total.

La serie de 6 episodios cuenta la historia de cómo la Reina Charlotte, sí, la misma que decide quienes son las doncellas favoritas de la temporada para encontrar marido; llegó al trono.

En una mezcla de la línea presente del universo de Bridgerton, con largos flashbacks que nos van narrando la historia de Charlotte, entendemos cómo fue su historia de amor con el Rey George y cómo su matrimonio, al igual que su coronación, fueron un experimento que provoco un cambio social que marcó la historia.

La serie tiene de todo, carácter, romance, amor, pasión, amistad, inclusión y cambio social. De hecho los fans ya esperan la segunda temporada de esta historia, aunque Netflix aún no ha dicho si tiene planes de hacerla.

Mientras esperamos a que anuncien la gran noticia, te presentamos una colección de ropa inspirada en ‘Queen Charlotte: a Bridgerton story’, en donde además de todo lo que ya mencionamos antes, también podemos disfrutar de un increíble trabajo de vestuario que nos enamora de los vestidos ampones, los corsets, guantes, sombreros y tocados.

Por eso, Stradivarius en colaboración con Shonda Rhimes (creadora de la serie), a través de su productora Shondaland, lanzó una colección única inspirada en la serie.

La colección trata de poner el foco en la riqueza de los tejidos con prendas sofisticadas y románticas que al mismo tiempo empoderan.

Corpiños y faldas de tul, vestidos bordados, conjuntos de satén adornados con strass y perlas configuran una colección cápsula inspirada en el universo de Charlotte. Prendas en las que resaltan los pequeños detalles, en los que impera la versatilidad, ya que individualmente, cada pieza es perfectamente combinable con básicos del día a día.

Las perlas son las favoritas

No sólo en esta colección, sino este temporada primavera-verano las perlas regresan para ser la corona de las tendencias. Su elegancia las vuelve una joya clásica y discreta que puede combinar con todo.

La colección de Stradivarius apuesta por los tops de perlas y los vestidos de red de perlas, piezas que se llevan como complemento con piezas neutras para formar un look original y a la moda.

Los guantes y mitones también adquieren protagonismo, lo vimos en las pasarelas, en las red carpets y ahora en el street style. Un accesorio vintage y muy elegante que puede ser el complemento ideal para cenas o eventos importantes.

Además de los vestidos, la blusa y la falda en donde impera el tul, o el top y el vestido de perlas, también encontramos un corsé de tul, un coordinado blanco de top y falda midi recta con detalles de la realeza, una playera con la frase ‘Dress like the Queen you are’, 3 modelos diferentes de sandalias, una diadema, un set de stickers de perlitas para armar un makeup de otro nivel, y un set de collar y aretes de perlas.

La colección ya está disponible en línea y en tiendas físicas. Los precios van desde los $300 pesos hasta los $3000 pesos las prendas más elaboradas. ¿Cuál es tu favorita?