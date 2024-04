Salma Hayek marca tendencia con sus gafas de sol rectangulares

“It’s okay to be blue”, considera la actriz mexicana Salma Hayek y lo demuestra con un total look playero que la hace lucir espectacular; sin embargo, lo que más resalta son sus grandes gafas rectangulares en el mismo tono.

Personalidades como Paris Hilton, Kim Kardashian, Jessica Alba, Itatí Cantoral, Bu Cuarón y Carolina Ross aplaudieron su look y celebraron que la actriz de 57 años luzca preciosa.

Su publicación, además, está acompañada con dos reflexiones, una sobre el color azul y otra sobre el mar.

Estas son las gafas rectangulares de Salma Hayek

Sus gafas de sol son de la marca Oakley, el modelo es el 009462 y, se lee, son para hombres, pero Salma una vez más demuestra que las piezas son unisex y dependerán de quien las use. Están fabricados en acetato color azul, lo que los hace súper resistentes y cómodos.

Además, la marca asegura que reducen el cansancio visual. Oakley los recomienda para rostros redondos, pero tú úsalos si te gustan, qué más da. Lo mejor es que están a un precio súper accesible: 3 mil 899 pesos.

Su diseño rectangular proporciona un estilo “muy estético” que, explica la marca, te ayuda a expresar tu personalidad mientras te protege del sol, ya que al ser azules cuentan con un escudo contra los rayos UV.