Trend alert! Cowboy look para el verano

El clásico estilo del oeste está decidido a reinar este 2024 y ya es una de las tendencias favoritas para el verano. A principios de este año vimos llegar con fuerza el cowboy style, principalmente de la mano de Bayoncé, quien lo trajo de vuelta fuerte y conciso con el lanzamiento de su nuevo álbum.

Desde entonces, el hype por este estilo se ha mantenido contante, siendo una de las inspiraciones más fuertes para los looks de festivales el mes pasado. Desde Lana del Rey hasta Taylor Swift, con un total look al estilo vaquero o sólo agregando algunos elementos característicos, como el sombrero o las botas.

Ahora, la tendencia toma vuelo para despegar con más fuerza este verano. Los flecos, vestidos y tops tipo bandana, sombreros y estampados western serán los protagonistas incluso en la playa, en donde el sombrero vaquero tomará protagonismo para compensar la ausencia de botas.

Aquí te damos cuatro ideas para adoptar este estilo a tu día a día dependiendo de lo que buscas.

Vaquera glam

Si tienes una fiesta, reunión especial, o simplemente quieres salir de antro, las lentejuelas se pueden llevar muy bien con las botas vaqueras, y Taylor Swift lo sabe a la perfección. Un vestido de fiesta con botas altas de plataforma para que sean cómodas, y corte vaquero, sumado a una bandana y un sombrero, serán la opción ideal.

Un día normal

No tienes que invertirle mucho tiempo a tu look si quieres adoptar el cowboy style a tu atuendo de un día normal. Busca una playera en tonos tierra y combina con unos jeans negros o una falda tubo corta, si es con flecos mucho mejor. Agrega las botas vaqueras como pieza statement y un sombrero para cerrar el look.

También puedes optar por el denim casual con una playera básica y llevar toda la atención y estilismo del outfit a las botas.

Un look fresco para un día de calor

Los días más calurosos pueden ser los más fashion con vestido veraniego corto combinado con un par de botas altas o botines vaqueros con flecos. Si su diseño es amplio de la parte de arriba mucho mejor, pues evitará acalorarte.

Opta por vestidos de corte recto, tipo camisa; colores neutros, sin estampados y detalles minimalistas. Así lograrás llevar la atención a las botas.

Bohemian cowboy girl

Si buscas un look más bohemio, combina tus vestidos ajustados vintage de estampados florales con chalecos de botones que estilicen tu cintura y sombrero de ala alta para que se convierta en la pieza statement.

El toque mexicano

Para agregar un toque diferenciador, en México tenemos de cerca a nuestros paisanos de los estados del norte, agregando el animal print característico del ganado, a prendas con diseños contemporáneos, frescos y con carácter, perfecto para armar looks que te hagan sobresalir.

Tal como lo ha hecho el diseñador mexicano Anuar Layon con su nueva colección ‘Dime Vaquera’ en colaboración con Bala Di Gala, en donde los detalles son la clave diferenciadora, ya sea con los flecos, los estampados o las hebillas típicas de vaquero.

Una colección que sin duda vale la pena ver para inspirarte y armar los outfits más cool para el verano.