iLe no ignora las emociones y las convierte en arte sin seguir modas y algoritmos

La noche de este martes 8 de abril, iLe, cantante y compositora puertorriqueña que formó parte de Calle 13, debutó como solista en México. El Lunario del Auditorio Nacional fue el escenario que la hermana de René Pérez “Residente” y “Eduardo Cabra “Visitante” conquistó con su talento.

La hazaña se repite la noche de este miércoles, por lo que platicamos con la talentosa artista que encontró en la música un campo que no se limita a la expresión artística, sino a un ejercicio que también implica activismo.

“Vivimos en un mundo que promueve ignorar las emociones y no trabajarlas porque lo asocian con un tipo de debilidad y siento que mientras mejor manejemos nuestras emociones más fuertes nos volvemos”, indica iLe.

Esta capacidad de sentir a la que se refiere iLe es primordial para generar una conexión con su público:

“Siempre me gusta prepararme y tener mis ensayos, siento que es importante tener ese momento de conexión con el público y que se vuelva algo energéticamente poderoso, me gusta, me encanta estar presente en el show más allá de lo que uno pueda ensayar”.

La ganadora del Grammy Latino no se deja llevar por la vorágine con la que se consume música en la actualidad, no cede a la presión de lo efímero, de lo desechable.

“Estoy trabajando en música nueva poco a poco, a mi ritmo, están saliendo cosas muy buenas que me están gustando mucho y estoy descifrando otras, pero prefiero darle tiempo a eso y que salgan de la manera que quiero que salgan”, reconoce iLe.

Y si bien hay olas de tendencias, modas y algoritmos que podrían beneficiar sus canciones, Ileana prefiere manejar sus tiempos:

“Cada quien a su ritmo y a su proceso, sí está bueno aprovechar ciertos momentos, pero si por alguna razón no se quiere o no debería ser así, no hay necesidad de forzarlo, el trabajo creativo es algo bien valioso”.

iLe ha sido una voz activa en cuanto a la situación política de Puerto Rico, pero también ha sido partícipe del movimiento feminista, y al respecto menciona:

“Todavía hay mucho trabajo por hacer y nos corresponde a todos y todas, el hecho de que exista un movimiento feminista no quiere decir que sólo le corresponde a las mujeres, es un trabajo en equipo del que todos somos parte, hay que desintoxicarnos del patriarcado que está presente en todos los ámbitos”.