Blake Lively y los jeans que te robarán el corazón

Prepárate para un verano lleno de estilo con estos pantalones de medium blue denim con bordado de la marca Valentino. Si pensabas que ya habías visto todo en el mundo del denim, Blake Lively está aquí para demostrarte lo contrario.

Con un look fresco y elegante, la actriz ha puesto la vara muy alta para las fashionistas de todo el mundo. Blake asistió a la premiere de End with Us, en Dallas, luciendo estos jeans de Valentino que dejaron a todos impactados.

Los pantalones, adornados con delicadas flores bordadas, no sólo son un guiño a la alta costura, sino también una solución perfecta para los días de calor. Combinados con un tank top blanco y tacones, Blake confirma que es una mujer que sí marca tendencia.

Atrévete a verte bien

Blake Lively demostró que estos pantalones pueden ir de un evento de gala a un día casual con sólo cambiar el calzado. Desde tacones elegantes hasta sandalias y zapatillas, las opciones son infinitas. Y lo mejor de todo es que no necesitas complicarte con el resto del look: una simple camiseta blanca es todo lo que hace falta para completarlo.

Ahora viene lo bueno: su costo. Esta pieza puede ser tuya por aproximadamente 317 mil pesos, y ha sido tal su demanda que ya no quedan tantas pizas disponibles, así que apúrate a pedir la tuya, si no te quedarás sin ella.

Si tu presupuesto no te permite comprar estos pantalones de Valentino, no te preocupes, otras marcas ya están lanzando versiones más accesibles para que estés en tendencia.

Así que si estás buscando una manera de mantenerte fresca, pero sin perder el estilo este verano, este tipo de prendas son tu mejor opción.