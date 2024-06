Conoce las 3 tendencias más chic para llevar este verano

El verano ya está aquí, y con él ha llegado la hora de reacomodar nuestro armario para lucir los looks más convenientes para la temporada, la cual será una mezcla entre mañanas frías, tardes acaloradas y noches de lluvia, por lo que un outfit bien pensado será tu mejor aliado para triunfar todo el día.

Contrario a otros años, este verano los colores brillantes no serán los protagonistas. En su lugar, la pasarela de asfalto estará regida por colores neutros con un ligero toque de color complementario en los accesorio, ya sea los zapatos, bolsos o joyería.

Aunado a esto, hay tres tendencias favoritas para pasar tus días de verano en la ciudad. Aquí te decimos cuáles son:

Hombreras

La silueta poderosa que otorgan las hombreras, desde las más discretas hasta las más exageradas, es una de las cualidades más buscadas por las firmas de la alta costura en sus colecciones primavera-verano 2024. Y de la pasarela ha pasado al street style, en donde podremos ver muchos looks con geometría bien marcada, inspirada en los años 80.

Para lograrlo, las prendas básicas que no pueden faltar en tu armario son los blazers en colores neutrales, las chamarras de cuero con los hombros bien definidos, y las blusas con volumen en los hombros. Dale un toque de color con una bolsa en tonos brillantes como pieza statement, como las de la imagen, o en collage como las de Chanel.

Denim

El denim azul también será uno de los favoritos este verano, pues aporta la frescura de la temporada, pero tiene la resistencia perfecta para librar los cambios radicales de temperatura del día. Pueden ser unos jeans de corte recto y tiro alto, o unos pantalones pirata que también se han puesto muy en tendencia este año.

Lleva el foco a tus pies con unas zapatillas deportivas con toques de mix color en tonos pastel, muy al estilo de los sneakers de Hoff, cuya silueta City es una de las favoritas de los influencers por su comodidad y diseño que sobresale en el street style; o colores más brillantes, pero en menor cantidad para que el denim siga predominando. Este look te dará un vibra muy effortless chic y estarás súper cómoda, perfecta para los paseos de verano.

Tennis core

‘Challengers’ llegó para acentuar aún más esta tendencia que desde el año pasado ha ido resurgiendo poco a poco, para llegar a su punto máximo este verano. Se trata de looks con faldas tableadas, shorts, playera polo, viseras y sneakers en colores claros con calcetas altas.

Para darle más estilo a tu outfit prueba mezclando estos looks al estilo tenista con algunos detalles de old money, como camisas de botones, suéteres de punto y joyería clásica o minimalista. Recuerda que las calcetas son un accesorio que se presume este verano, así que no tengas miedo de llevarlas a juego.

¿Cuál de estas tendencias te gusta más?