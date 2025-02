¿Crisis en la relación? Reaparece Piqué junto a Clara Chía en medio de rumores de separación

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen juntos en Barcelona, aunque con una actitud distante y esquiva ante los rumores de crisis en su relación.

Su encuentro se produce en un contexto complicado, ya que Piqué alquiló un apartamento en Miami para estar cerca de sus hijos, Milan y Sasha, mientras Shakira inicia su gira mundial Las mujeres ya no lloran.

Sin embargo, lo que más llama la atención no es solo la distancia física entre Piqué y Clara, sino el motivo real por el que ella no ha viajado con él: los hijos del exfutbolista no quieren convivir con la joven catalana.

¿Por qué Clara Chía no puede estar cerca de los hijos de Piqué?

Desde la separación de Shakira y Piqué en 2022, uno de los temas más polémicos ha sido la relación del exjugador con sus hijos y la postura de la cantante colombiana respecto a Clara Chía. En un principio, se especuló que Shakira había impuesto una cláusula en el convenio de custodia prohibiendo que sus hijos convivieran con la nueva pareja de su padre.

Sin embargo, el periodista Álex Rodríguez, desde Miami, reveló un giro inesperado en esta historia, no es Shakira quien impone la distancia, sino los propios Milan y Sasha, quienes han dejado claro que no desean pasar tiempo con Clara Chía.

Este hecho explicaría por qué, durante el pasado Día de Acción de Gracias, cuando los niños viajaron a Barcelona para ver a su padre, no compartieron ni un solo momento con la catalana.

Ahora, con Piqué instalado en Miami, la situación se repite. Mientras el exfutbolista se dedica a disfrutar de tiempo de calidad con sus hijos, Clara ha quedado en Barcelona, sola y aparentemente afectada por la distancia.

Un reencuentro lleno de tensión en Barcelona

La reaparición de Piqué y Clara en la Ciudad Condal fue todo menos romántica. Aunque la pareja fue vista saliendo del domicilio del exfutbolista, lo hicieron con varios segundos de diferencia y en vehículos distintos, evitando cualquier muestra de cercanía. Además, ninguno de los dos quiso responder a las preguntas de la prensa sobre los rumores de crisis o sobre la estancia de Piqué en Miami.

El distanciamiento no es solo físico, sino también emocional. Según la periodista Silvia Taulés, Clara Chía atraviesa un momento complicado: “Ella está sola en la casa de Piqué, va y viene sola del trabajo, antes iba siempre con él… No está demasiado feliz”.

Shakira brilla mientras Piqué lidia con las consecuencias de su pasado

Mientras Piqué enfrenta estas dificultades en su relación, Shakira vive un momento de éxito absoluto. La cantante celebró su cumpleaños número 47 en Los Ángeles recogiendo el Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino por Las mujeres ya no lloran, un disco en el que transforma su ruptura con Piqué en himnos de empoderamiento.

Acompañada de Milan y Sasha en primera fila, la barranquillera dedicó el premio a sus hijos, en una clara muestra de que su vínculo con ellos es más fuerte que nunca.

La imagen de Shakira celebrando su triunfo con sus hijos contrasta con la situación de Piqué, quien, pese a su esfuerzo por estar presente en la vida de los niños, parece no haber logrado que acepten a su actual pareja. Clara Chía, en cambio, queda relegada a un papel incierto, esperando en Barcelona mientras su novio prioriza a Milan y Sasha.