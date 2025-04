¿Demanda millonaria? La verdad detrás del pleito entre Lana Del Rey y Kim Kardashian

Hay un gran nuevo rumor que está en todas las redes sociales, se dice que, supuestamente, Kim Kardashian estaba demandando a Lana Del Rey por no etiquetar correctamente una publicación de Instagram en la que promocionaba una campaña de SKIMS.

La cifra de la demanda ascendía, según los rumores, a un millón de dólares. Pero la cantante no tardó en salir a desmentirlo.

El escándalo surgió de una colaboración que tuvo lugar en enero de 2024, cuando Lana Del Rey fue una de las protagonistas de la campaña de San Valentín de SKIMS. La sesión de fotos fue un éxito y el público la recibió con entusiasmo.

Sin embargo, meses después, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a señalar que la cantante no etiquetó su publicación como un anuncio pagado, lo que podría entrar en conflicto con las estrictas normas de la Comisión Federal de Comercio de EU.

El rumor escaló rápidamente hasta sugerir que Kim Kardashian estaba considerando acciones legales contra la cantante, pues la falta de transparencia en la publicación supuestamente podía dañar la credibilidad de SKIMS.

Lana responde: “Esto no está sucediendo”

Lejos de alimentar la polémica, Lana Del Rey decidió responder directamente a los rumores. A través de Instagram, dejó claro que no existe ninguna demanda en su contra y que todo ha sido una especulación sin fundamento.

“No, no, esto no está sucediendo. No que sepamos. No sé dónde empezó esto, pero si por alguna razón tiene que manejarse debido a regulaciones, lo haremos. Pero nunca será el fin de una amistad”, escribió la cantante en un comentario en redes sociales.

Fuentes cercanas a Kim Kardashian también han desmentido el rumor. Según el portal TMZ, personas dentro del entorno de la empresaria han calificado la supuesta demanda como “completamente falsa”. De hecho, Kim ha sido una fan declarada de Lana durante años, lo que hace aún más inverosímil la teoría de una disputa legal entre ambas.

Lejos de cualquier enfrentamiento, Lana y Kim han mantenido una relación cordial a lo largo de los años. La cantante incluso tuvo un papel especial en la historia de la socialité, ya que en 2014 su éxito Young and Beautiful fue interpretado durante la cena de ensayo de la boda de Kardashian con Kanye West en el Palacio de Versalles.