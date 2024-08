¡Descubre la magia del café en Coffee mate® House!

Explora sensaciones únicas

En Coffee mate® House cada rincón está diseñado para ofrecerte una experiencia única y memorable. Aquí no sólo disfrutarás de tu café, sino que vivirás una auténtica experiencia sensorial. Nuestros spots fotográficos están cuidadosamente elaborados para resaltar la belleza de cada momento, permitiéndote capturar recuerdos espectaculares con cada toma.

Aprende a crear tu propia mezcla

Uno de los mayores atractivos de Coffee mate® House es la oportunidad de aprender a crear tu propia mezcla perfecta. Con la guía de expertos baristas descubrirás los secretos detrás de la textura y cremosidad de Coffee mate®. Imagina poder preparar en casa ese café perfecto que siempre has soñado con la combinación exacta de sabores que más te gustan.

Saborea la variedad

No puedes dejar de probar la amplia gama de sabores que Coffee mate® tiene para ofrecer. Desde los clásicos favoritos hasta las innovaciones más recientes, hay algo para todos los gustos. Y por supuesto, no te puedes perder el lanzamiento de su nuevo sabor: ‘Pumpkin Spice’. Esta delicia estacional está lista para acompañarte y transformar tu café de ‘rico’ a ‘delicioso’ en una sola servida. El suave toque de especias y el inconfundible sabor a calabaza harán que cada sorbo sea una experiencia única. Coffee mate® House estará abierta del 2 al 31 de agosto, así que asegúrate de reservar tu lugar y no perderte esta oportunidad exclusiva. Ven y descubre cómo tu café puede ser aún más delicioso. Coffee mate® House te espera con los brazos abiertos para ofrecerte una experiencia inolvidable.