¿Dónde estaba Blake Lively? La gran ausente del Super Bowl LIX

El Super Bowl LIX fue un evento lleno de emociones dentro y fuera del campo, pero más allá del resultado del partido—con la sorpresiva derrota de los Kansas City Chiefs frente a los Philadelphia Eagles—una ausencia llamó la atención en los palcos donde Taylor Swift disfrutaba del juego: Blake Lively no estuvo allí.

El año pasado la actriz fue una de las acompañantes más destacadas de Swift, celebrando efusivamente el triunfo de Travis Kelce y su equipo. Sin embargo, en esta ocasión la cantante estuvo rodeada de un grupo más reducido, en el que destacaron Ice Spice y las hermanas Haim. La pregunta es inevitable: ¿por qué Blake Lively no acompañó a su amiga en una de las noches más mediáticas del año?

Muchos rumores han surgido en torno a la ausencia de Lively, pero la razón más fuerte parece estar relacionada con su actual batalla legal contra su coprotagonista y director de It Ends With Us, Justin Baldoni. La disputa ha alcanzado tal magnitud que incluso el nombre de Taylor Swift ha sido mencionado en los documentos legales presentados en el caso.

De acuerdo con Page Six, tanto Baldoni como Lively han hecho referencia a Swift en sus respectivas declaraciones, lo que habría generado incomodidad en la cantante. “Taylor no quiere ser mencionada en absoluto ni verse envuelta en el drama”, señaló una fuente citada por Entertainment Tonight.

A pesar de ello, el medio asegura que la amistad entre Swift y Lively sigue intacta, aunque actualmente cada una está enfocada en sus propios proyectos. “(Taylor) está en un gran momento y quiere seguir avanzando”, agregaron fuentes cercanas.

¿Blake fue excluida del Super Bowl?

Otro rumor que ha tomado fuerza es que Taylor Swift pudo haber dejado fuera a Blake Lively de su lista de invitados para el Super Bowl. Sin embargo, de acuerdo con Daily Mail, esta teoría no es cierta.

Una fuente cercana a la cantante explicó que Taylor nunca tuvo la intención de hacer de su gran noche una escena incómoda para su amiga. “Taylor no está atacando a Blake ni tratando de darle una lección. Incluso si Taylor invitara a Blake, Blake no vendría. Nunca querría que la noche de Taylor se tratara de ella”, aseguraron.

Por otro lado, Us Weekly informó que la actriz y su esposo, Ryan Reynolds, han decidido mantener un perfil bajo en estos momentos, evitando la exposición mediática mientras ella atraviesa este proceso legal.

Desde 2015, Taylor Swift y Blake Lively han sido inseparables, pero la situación actual ha generado especulaciones sobre si su amistad podría estar en riesgo. Sin embargo, las fuentes cercanas a ambas lo desmienten. Swift ha querido mantenerse al margen del caso legal y no tiene ningún interés en verse envuelta en el conflicto entre Lively y Baldoni.

Mientras tanto, Blake sigue enfocada en resolver su situación legal, lo que ha llevado a su ausencia en eventos de alto perfil como el Super Bowl. La fecha del juicio está programada para marzo de 2026, aunque podría adelantarse si el caso sigue acaparando la atención mediática.