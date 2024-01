Eiza González regresa a la vida pública “como un arcoíris” tras la tormenta que vivió

Después de tomarse un respiro de las redes sociales y asegurar que 2023 había sido un año muy cruel con ella, la actriz Eiza González está de regreso. Luciendo un jumpsuit en color azul y sandalias naranjas, fue captada a la orilla de un muelle esperando subirse a un yate.

Además compartió un video en su perfil de Instagram —el cual había cerrado— que ejemplifica cómo se ha sentido. Por un lado, se puede observar un paisaje soleado con dos arcoíris en el cielo, mientras que del otro lado está lloviendo. Esto lo grabó en Nueva Zelanda.

La publicación, que está acompañada de un mensaje de reflexión y agradecimiento, es musicalizada por el tema “Bloom”, de The Paper Kites. “Los últimos tres años los he dedicado a construir, construir y construir hasta este 2024. El tiempo ha pasado tan rápido y tan lento a la vez. He sido frágil, me esforcé hasta el límite, me desafié y me reinventé”, compartió.

Ahora la actriz dice sentirse como un arcoíris después de una hermosa tormenta. “Estoy muy emocionada de ver lo que nos depara el 2024. Gracias a todos los que amablemente siguieron este viaje conmigo. Les deseo un año lleno de crecimiento mágico. Que tu alma se enriquezca y tu corazón se llene de amor”, concluyó la actriz.

También aseguró que pronto habrá una gran sorpresa para sus fans. No sabemos si se refería a la serie 3 Body Problem, que se estrenará en Netflix el 21 de marzo de este año.