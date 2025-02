El actor Alec Baldwin sufre de esta terrible enfermedad tras la tragedia en “Rust”

Tres años después del fatídico accidente en el set de Rust, Alec Baldwin y su familia siguen lidiando con las cicatrices emocionales de un proceso judicial que marcó sus vidas para siempre. En The Baldwins, el nuevo reality show que se estrenó el 23 de febrero en TLC, el actor y su esposa, Hilaria Baldwin, abren las puertas de su hogar para mostrar el impacto que tuvo la batalla legal en su crianza y la dinámica de sus siete hijos.

El episodio piloto, grabado 10 días antes del juicio de julio de 2024, captura un momento de máxima tensión para la familia. En aquel entonces Baldwin aún enfrentaba la posibilidad de una condena por homicidio involuntario tras la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el rodaje de Rust en 2021. Aunque el caso fue desestimado con prejuicio, la incertidumbre y el estrés dejaron huellas profundas en el actor y su esposa.

En un testimonio en solitario, Hilaria Baldwin reveló lo difícil que fue criar a sus hijos bajo la sombra del proceso judicial. “Los últimos tres años han sido una parte importante de la vida de mis hijos. Nuestros mayores han sido conscientes de lo que ocurre, mientras que los más pequeños no conocen otra realidad que esta”, confesó.

Por su parte, Alec Baldwin reconoció el cambio drástico en su familia desde la tragedia. “Nuestras vidas son muy muy diferentes. Nuestros hijos han tenido que enfrentarlo a su manera”, lamentó.

El reality no sólo retrata los momentos caóticos y divertidos de una familia numerosa, sino que también expone la vulnerabilidad de la pareja. En una de las escenas más emotivas, Alec se mostró visiblemente afectado al hablar sobre el impacto en la salud mental de Hilaria: “Siempre siento más dolor por ti que por mí, porque veo lo mucho que esto te ha lastimado”.

El peso de la culpa y el trastorno de estrés postraumático

Desde el incidente en Rust, Baldwin ha insistido en que jamás apretó el gatillo y que desconocía la presencia de munición real en el arma de utilería. Sin embargo, el actor ha enfrentado una batalla interna, reflejada en su diagnóstico de trastorno de estrés postraumático.

Hilaria reveló que en los momentos más oscuros su esposo llegó a cuestionar su propia existencia: “A veces me decía, ‘si ocurrió un accidente, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué tuve que ser yo?’”. La instructora de fitness también admitió que el deterioro de la salud mental de Alec ha sido evidente para sus amigos más cercanos.

Durante la filmación, Baldwin reconoció que hubo días en los que le costaba levantarse de la cama. “Hubo momentos en los que simplemente me acostaba y pensaba, ‘mis hijos… No puedo levantarme’. Y eso no soy yo. Nunca he sido así”, confesó el actor.

El futuro de los Baldwin

A pesar de la adversidad, la pareja ha intentado mantener la normalidad por el bienestar de sus hijos. “Cuando ocurre algo malo, hay un incendio, y como padre, tu trabajo es evitar que se expanda”, explicó Hilaria. Alec, por su parte, enfatizó: “Haría cualquier cosa por mis hijos. Un niño debería tener una infancia libre de preocupaciones. Me aterra que esto les haya robado esa etapa”.

El reality, que en un principio parecía un retrato de la vida cotidiana de una familia de celebridades, se ha convertido en un testimonio de resiliencia. “Nosotros vamos a sentir y cargar con este dolor para siempre. Esto será parte de nuestra historia familiar”, concluyó Hilaria.