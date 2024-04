Él es Rogelio, el mexicano que le ganó a Cartier

Cartier cumplió. La marca francesa le entregará su pedido a Rogelio, el joven mexicano que detectó un error en su página web y lo aprovechó. Así lo dio a conocer en su cuenta de X.

“War is over. Cartier está cumpliendo. No soy moneda para caerle bien a los lambiscones. No sé quién es el empleado ni su status, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mí no, yo no lo contraté. Ustedes ya solo están debatiendo entre socialismo y capitalismo”, escribió @LordeDandy, como se hace llamar en X.

El joven compró dos juegos de “Pendientes Clash de Cartier; oro rosa, diamantes”, cada par en 237 pesos, cuando su precio correcto es de 237 mil pesos. “Yo aproveché la oportunidad y hasta pedí dos pares”, escribió en X el 19 de abril.

Rogelio es fan de Beyoncé, incluso en su cuenta de Instagram tiene una foto posando con un sombrero parecido al que le diseñó a la cantante Abby Misbin. También se sabe que espera con gusto el próximo tour. También le gusta Selena Gomez.

El joven es médico y pertenece al Programa del Médico Interno de Pregrado, el cual permite a los estudiantes de Medicina trabajar en un entorno clínico real y adquirir experiencia práctica en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes.

Las críticas

Rogelio fue criticado y señalado de “abusivo”, “sinvergüenza”, “mal hombre”, “estafador”, “descarado”, “cínico” y “una vergüenza para México”, entre otros calificativos que, al parecer, no le importan.

“Andan de doble moralistas sacando el cobre, dándose golpes de pecho con principios y ética y sale su lado más clasista a relucir, eso no es de muchos principios y ética como tanto se jactan”, contraatacó.

En un principio la marca no quiso entregarle su pedido y le aseguró que el producto estaba agotado y que le regresaría su dinero. Incluso lo recompensarían con dos regalos: una botella de champagne Cartier Cuvée y un portapasaporte, pero Rogelio no quiso y acudió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“Muy pronto esa oreja brillará como ninguna otra”, le escribió uno de sus seguidores a Rogelio en su cuenta de Instagram.