El inevitable reencuentro entre Ángela Aguilar, Belinda y Christian Nodal en Premios Lo Nuestro

Todo apunta a que Ángela Aguilar, Christian Nodal y Belinda protagonizarán uno de los momentos más comentados de Premios Lo Nuestro 2025, a pesar de los intentos de la hija de Pepe Aguilar por evitar un cara a cara con la ex de su esposo.

Fuentes cercanas al evento aseguran que no hay forma de que los tres no se crucen durante la gala, ya que tanto Ángela como Belinda tienen presentaciones confirmadas en la ceremonia. Aunque se dice que la intérprete de “Luz sin gravedad” realizó su ensayo general antes de que Ángela llegara, los tiempos de producción y la dinámica del evento hacen imposible que este triángulo mediático no coincida en algún momento.

Según la periodista Mandy, “La Muñeca Brava”, quien se infiltró en los ensayos, Ángela habría solicitado que Belinda no estuviera presente mientras ella ensayaba. Sin embargo, la verdadera prueba será el ensayo general, donde tradicionalmente deben coincidir todos los artistas que se presentarán en vivo.

“Lo más esperado es si se encuentran Belinda y Ángela, porque el día anterior siempre es el ensayo general, y en ese se supone que tienen que estar absolutamente todos”, comentó la reportera en el programa de YouTube de Javier Ceriani.

El reencuentro que todos esperan

A esto se suma la incertidumbre sobre la presencia de Christian Nodal. Se sabe que el cantante está en Guadalajara trabajando en su próximo disco, pero aún no está claro si logrará llegar a tiempo para acompañar a su esposa a la ceremonia en Miami.

Más allá de la tensión entre Belinda y Ángela, la gran incógnita es qué pasará entre Nodal y su exnovia. La última vez que se supo de su relación fue cuando el sonorense emitió un comunicado anunciando su ruptura, lo que desató una ola de rumores y especulaciones sobre los motivos de la separación. Desde entonces no han vuelto a coincidir en un evento público.

Los fanáticos están al pendiente de cada movimiento en la alfombra roja y en la ceremonia. ¿Habrá un saludo incómodo? ¿Se ignorarán por completo? ¿Nodal se ausentará para evitar el encuentro?