El regalo perfecto para toda la familia esta Navidad

¿Te gustan los videojuegos pero no te consideras lo suficientemente bueno para hacerte llamar gamer? No te preocupes, la verdad es que el mundo de los videojuegos le da la bienvenida a todos, pues al igual que el cine y las series de televisión, lo que buscan los juegos es entretener a las personas, sacarlas de su rutina, brindarles nuevas experiencias a través de los personajes de los videojuegos, e incluso desarrollar skills a cierto nivel, que no podrían probar en el día a día, como cazar orcos, cumplir misiones en batalla, subirse al podio de una carrera de autos, dar un paseo virtual por Disneyland, o hasta explorar mundos imaginarios en donde existen las hadas, los elfos o monstruos que deben ser destruídos.

Hay videojuegos para todas las edades y gustos, y cada día se salen nuevos títulos que buscan mejorar e innovar no sólo en sus gráficos, sino también en la historia y la interacción que tienen con los jugadores. ¿Cómo explorar la gran variedad de videojuegos que existen? Xbox, una de las marcas más reconocidas de videojuegos, es consiente de que cada vez crece más el interés de las personas por ser parte de este mundo, y como sabe que no todos juegan con el objetivo de volverse gamers profesionales, ha creado opciones y herramientas que le ayuden a los usuarios a personalizar su experiencia de manera sencilla y amena para que los videojuegos se vuelvan parte de su estilo de vida en la medida que cada uno decida.

Perfecto para cualquier estilo de vida

Una de esas opciones es el Xbox Game Pass Ultimate, una suscripción que le permite a los usuarios acceder a una larga lista de videojuegos de Xbox, incluso desde el mismo momento en el que se estrenan; además del catálogo EA Play. Lo mejor es que ya no tendrás que gastarte la memoria de tu consola, pues esta suscripción te permite jugar desde la nube, por lo que puedes usarla también desde la computador y desde el celular.

¿No tienes consola? Existe el PC Game Pass, con el cual podrás acceder a lo mejor de los videojuegos para PC. ¿No te interesan los juegos en PC? Puedes tener el Game Pass Xbox, que se centra en los videojuegos únicamente para consola y es más económico que el Xbox Game Pass Ultimate.

Así como contratas una suscripción de Netflix o de HBOMax, esta suscripción de Xbox te abrirá la puerta a un gran mundo de posibilidades de los videojuegos, en donde podrás encontrar sí o sí, los que mejor se adapten a tu estilo de vida. Es por eso que creemos que una suscripción es el mejor regalo para tu familia, pues puedes crear un perfil para cada miembro y si hay niños pequeños, incluso puedes controlar el contenido al que tienen acceso, los días que juegan y el tiempo que pasan jugando. Así no será un distractor para sus otras actividades.

¡Te regalamos una consola!

