“El silencio no es una opción para mí”, aseguró Melissa Barrera tras su despido de «Scream VII»

La actriz Melissa Barrera fue señalada de difundir mensajes antisemitistas a través de sus redes sociales por la guerra entre Israel y Palestina. La producción de Scream VII, película en la que interpretaba a Sam Carpenter, decidió despedirla; ahora ella responde.

A través de una historia en Instagram, la mexicana aseguró que no estaba a favor del odio y el prejuicio de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas, así que condenaba tanto el antisemitismo como la islamofobia.

“Como latina, mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes están en necesidad», escribió.

También argumentó que todas las personas merecen iguales derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad. “Creo que un grupo de personas NO es su liderazgo y que ningún órgano de Gobierno debería estar por encima de las críticas”, señaló.

Finalmente, compartió que reza día y noche para que no haya más muertes ni más violencia y por que exista una coexistencia pacífica.

“Seguiré hablando por aquellos que más lo necesitan y seguiré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad. El silencio no es una opción para mí”, reiteró, y así lo ha hecho.

La actriz no ha dejado de compartir en sus historias de Instagram datos y noticias sobre los ciudadanos que viven en la Franja de Gaza.

¿Qué publicó Melissa Barrera?

La publicación de Melissa Barrera que desató todo esto fue: «Gaza está siendo tratada actualmente como un campo de concentración, acorralando a todo el mundo, sin a dónde ir, sin electricidad, sin agua… La gente no ha aprendido nada de nuestras historias. La gente sigue observando en silencio cómo sucede todo. ESTO ES GENOCIDIO Y LIMPIEZA ÉTNICA».

Tras estas declaraciones, Spyglass, la compañía detrás de la franquicia Scream, emitió un comunicado que condenaba la actitud de la actriz mexicana.

«La postura de Spyglass es clara: tenemos tolerancia cero para el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las referencias falsas al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio», se puede leer.