Ella es Blanca Soto, la mujer que se robó el corazón de Fernando Colunga

El actor Fernando Colunga podría estar esperando, a sus 57 años, a su primer hijo junto a la también actriz Blanca Soto, de acuerdo con información difundida por el programa de espectáculos Chimes No Like; sin embargo, no hay mayor información al respecto.

Sabemos que el amor de esta pareja nació mientras los dos protagonizaban Porque el amor manda, telenovela que se transmitió por Televisa en 2012. Ambos se han caracterizado por mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación, por eso es que la noticia del supuesto embarazo ha causado tanta polémica.

Pero ¿quién es la actriz que se robó el corazón de Colunga?

Blanca Soto nació el 5 de enero de 1979 en Monterrey, Nuevo León, y se hizo famosa en 1997 por participar en Nuestra Belleza Morelos representando a Cuernavaca. Certamen que, por cierto, ganó. El triunfo le dio el pase para competir en Nuestra Belleza México 1997​.

Así, representando a Morelos, Blanca obtuve la distinción de Nuestra Belleza Mundo México, y representó al país en Miss Mundo 1997; sin embargo, no ganó. Lo bueno fue que ese mismo año obtuvo el trono de Miss Veraño Viña Del Mar.

Dicha plataforma la impulsó en el mundo del modelaje y en el de la actuación. Sus primeras participaciones fueron en videos musicales, como el de “Nunca te olvidaré”, de Enrique Iglesias, en 1998.

Si bien el primer rol de Soto como actriz fue en el cortometraje La Vida Blanca, que coprodujo con su entonces esposo Jack Hartnett, su gran oportunidad llegó en 2010 al protagonizar la telenovela Eva Luna junto a Guy Ecker.

Después vino El Talismán con Rafael Novoa, para luego protagonizar Porque el amor manda y conocer al que podría ser el padre de su hijo, Fernando Colunga.

En su carrera también cuenta con proyectos de doblaje y conducción, así como películas y obras de teatro como Señora Acero, Los monólogos de la vagina y Obscuro total.