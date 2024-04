Enigmático y sensual, así es el nuevo perfume de Billie Eilish No. 3

Si tuviéramos que darle un aroma a la nueva etapa artística de Billie Eilish, definitivamente sería su propio perfume, el No. 3. Pocos artistas son capaces de llevar una coherencia tan clara en todos sus proyectos como lo está haciendo la cantante a sus 22 años.

Y es que basta con ver los titulares de los últimos días respecto a Billie para darse cuenta de que la cantante se encuentra en una etapa en donde su sexualidad es una de sus prioridades y no tiene miedo hablar de ello. Incluso se podría decir que es una de las fuentes de inspiración con más peso para todas sus otras creaciones, tanto su nuevo álbum como su nuevo perfume.

El enigma de Eilish No. 3

Eilish No. 3 es un enigma desde el primer disparo, una mezcla de aromas que te gusta o no desde el principio, aunque no sepas por qué en primera instancia. Es una fórmula sofisticada que nos invita a pensar en nosotros mismos y cómo queremos proyectarnos con el mundo.

Se nota la evolución personal y profesional de Billie Eilish al compararlo con su primer fragancia, tan dulce como un algodón de azúcar. En esta tercera entrega los aromas son, en sus notas de salida, un poco más sutiles, pero con más cuerpo y presencia en sus notas de corazón y base, con una proyección más sofisticadamente sensual y misteriosa.

Reflejan el aroma de madurez, seguridad, empoderamiento, sensualidad y misterio, muy alejado del aroma e inocencia de su primer perfume.

La parte de una línea única e irrepetible

En una botella en forma de un busto desnudo, podemos encontrar una fragancia que apuesta por decir algo más que solamente oler «bien». Es una declaración bien estructurada de tu estado de ánimo, de la etapa en la que te encuentras en tu vida y de cómo te percibes, sin que esto tenga que ser algo inamovible.

Así, algunos días podemos usar el dulce y avainillado Eilish No.1, el fin de semana el embriagador, equilibrado y apimientado Eilish No. 2, y en algunas otras ocasiones, quizá más específicas, el seductor, estimulante y amaderado Eilish No. 3 que llega para ser la cereza del pastel.

Una línea de tres perfumes guiada por la perfumista Linda Chinery, que marcan una historia clara y la evolución de Billie a través de aromas que conquistan el sentido del olfato al mismo tiempo que evocan un estado mental de satisfacción.

Un cierre contundente

Unica y atrevida, esta línea de edición limitada se termina de coronar como una de nuestras favoritas de los últimos años gracias a lo sofisticado de Eilish No. 3, que además es una fragancia unisex gracias a su equilibrio en notas de cedro y ámbar.

El rojo de su empaque no es casualidad, pues nos advierte que lo que contiene esta botella será algo seductor, aunque totalmente alejado de lo clásico, por lo que este perfume quizá no sea el mejor para quienes son más conservadores, pero sí una apuesta interesante y satisfactoria para quienes son más disruptivos.

Eilish No. 3 es vegano y libre de crueldad animal; tiene toronja, pimienta rosa y jazmín en sus notas de salida; agujas de abeto, cedro y azafrán en sus notas corazón, y ámbar y musgo de roble en su base.

Te advertimos que definitivamente al usarlo no pasarás desapercibida, así que úsalo a tu favor.