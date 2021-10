5 razones por las que debes de ver ‘Las cosas por limpiar’

Como cada mes, este Octubre Netflix cuenta con una larga lista de estrenos de películas y series para todas las edades y gustos. Varios de ellos han sido de las entregas más esperadas del año, como la tercera temporada de You, que llegará el próximo 15 de octubre a la plataforma. Sin embargo, hay otros tantos títulos de los que no se tenían altas expectativas y que han demostrado ser todo un boom en la plataforma, alcanzando rápidamente los primeros lugares en la lista de lo más visto, y generando mucho de qué hablar a través de redes sociales.

Uno de esos títulos que no esperábamos y que nos ha sorprendido bastante, es la miniserie ‘Las cosas por limpiar’, protagonizada por Margaret Qualley, que llegó a Netflix el 1 de octubre.

¿De qué va?

La cinta, creada por Molly Smith Metzler, se basa en el libro de Stephanie Land titulado Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive (Criada: trabajo duro, poco pago y una madre que quiere sobrevivir), en donde relata su propia experiencia.

 Una mujer joven que escapó de una relación de abuso con una hija pequeña a quien trata de sacar adelante mientras intenta poner su vida en orden nuevamente, con todo y los obstáculos que se le van presentando.

Una historia de superación que en letras llegó al lugar número 1 en ventas de acuerdo con The New York Times, y que ahora está entre los primeros lugares de lo más visto en Netflix.

5 razones para no perdértela

1.-Está basada en una historia real

Como lo mencionamos arriba, la historia que se muestra en pantalla es la historia de Stephanie Land, por lo que la trama de inmediato cuenta con ese toque realista y crudo que muchas veces necesitamos ver en pantalla para hacerle justicia a las historias reales de miles de mujeres que pasan por lo mismo. Viven en una relación de abuso y cuando deciden salir de ella, hay cientos de obstáculos más por superar, especialmente cuando tienen hijos.

2.-Un cast de lujo

Margaret Qualley interpreta a Alex, la protagonista de esta miniserie, mientras que Nick Robinson es Sean, Anika Noni Rose es Regina, Tracy Vilar le da vida a Yolanda, Billy Burke es Hank y Andie MacDowell interpreta a Paula, la madre de Alex.

Margaret Qualley y Andie MacDowell son madre e hija en la vida real, y aunque su relación es muy diferente en la vida real, ya que son muy unidas, Margaret se inspiró en la infancia y en la relación que Andie tenía con su mamá, quien padecía esquizofrenia.

3.-Una temática importante de la que se debe de hablar

‘Las cosas por limpiar’ muestra la difícil situación por la que atraviesan miles de mujeres en el mundo al intentar librarse de una relación en donde son violentadas. A través de una emotiva narración nos muestra la lucha de Alex al quedarse sin nada pero querer un futuro mejor para su hija. Además, desde su primer capítulo invitan a las personas que han sido víctimas de violencia doméstica, a pedir ayuda en www.wannatalkaboutit.com

4.-El respaldo de la producción

La historia cautivo a Margot Robbie, quien al lado de John Wells decidió llevarla a la pantalla a través de su casa productora LuckyChap Entertainment, John Wells Productions y Warner Bros.

5.-La crítica la ha adorado

Sin caer en las secuencias ingenuas ni en las exageraciones, ‘Las cosas por limpiar’ se ha ganado una buena calificación por parte de la crítica especializada, Rotten Tomatoes le dio 8/10 durante los primero días de su estreno. Y ha sido el público el que se ha encargado de posicionarla en el Top3 de lo más visto en Netflix, dándole en su mayoría críticas positivas.

Sin duda es una miniserie a la que debes darle una oportunidad para verla este fin de semana si aún no lo has hecho. Son 10 episodios de casi una hora cada uno, así que no será tardado verla completa en uno o dos días de maratón.