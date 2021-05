‘Aquellos que desean mi muerte’, la nueva cinta de Angelina Jolie con la dosis de tensión perfecta para regresar al cine

Una historia de persecución, supervivencia y redención, así es la nueva cinta de Angelina Jolie que llegó esta semana a las salas de cine en México, y que nos mantuvo con los ojos fijos en la pantalla gracias a las destacables actuaciones del reparto y la intriga bien manejada del guión.

‘Aquellos que desean mi muerte’ es una película de acción basada en el libro homónimo de Michael Koryta. Es el tercer largometraje dirigido por Taylor Sheridan, quien ya antes ha llamado la atención por su trabajo como director en ‘Wind River’ y ‘Vile’. El cineasta también se ha destacado por escribir cintas como ‘Sicario’ y ‘Hell or High Water’, y en esta ocasión trabajó en el guión al lado de Michael Koryta y Charles Leavitt.

La cinta se centra en Hannah (Angelina Jolie), una intrépida mujer bombero que no puede perdonarse el haber cometido un error en su pasado y no haber podido salvar del fuego a tres niños. Su sentimiento de culpabilidad la lleva a ponerse en riesgo constantemente, pues el recuerdo la atormenta todos los días. Por otro lado, tenemos a Connor (Finn Little), un niño de 12 años perseguido por un par de asesinos a sueldo que tienen que borrar toda evidencia de información importante que ha descubierto su papá, quien es un contador que trabaja como perito.

A pesar de que viven a kilómetros de distancia, una intensa persecución hace que terminen juntos tratando de sobrevivir mientras los asesinos, interpretados por Nicholas Hoult y Aiden Gillen, les pisan los talones y un enorme incendio los tiene acorralados.

Con una dosis de tensión precisa, la película introduce a los personajes de manera concisa en los primeros minutos y poco a poco va armando el rompecabezas que hace que todos terminen relacionados de alguna manera. Desde la apertura de la cinta podemos ver la firmeza y nivel de acción que nos espera, pues no pasan ni 10 minutos cuando ya tenemos varios momentos que captan nuestra atención, siembran la semilla de la intriga y hacen ruido visual que comienza aumentar la tensión de la historia.

Aun así, cabe aclarar que no es una cinta que priorice las escenas de acción sobre el guión, más bien las usa a su favor en los momentos necesarios y cuando aportan sentido a la historia. Por lo que la película no se vuelve memorable gracias a explosiones, llamas gigantes incendiando el bosque o disparos incontables, pues aunque sí cuenta con dichas escenas, lo que la vuelve destacable es lo interesante de sus personajes, cómo se relacionan y su instinto de supervivencia.

“Creo que muy pocos cineastas cuentan hoy en día una historia hermosa y significativa con tanta garra y desenfreno, humor y acción como Taylor. Gracias a que dirigió y escribió, fue que logramos tener grandes personajes, una historia y un alma. ‘Aquellos que desean mi muerte’ tiene una firma genuina. Hannah es alguien que ha vivido una tragedia real y se siente responsable. Cuando la conocemos en la historia tiene pesadillas, sufre de TEPT (trastorno de estrés postraumático). Es alguien que se muestra valiente y actúa con frialdad, pero por dentro es una persona rota que carga con una gran culpa”, confesó Angelina Jolie respecto a su personaje en esta película.

La química entre los protagonistas, Angelina Jolie y Finn Little, es innegable, convirtiéndose en una dupla equilibrada entre la experiencia de Jolie y la frescura de Little, cuyos personajes tienen mucho en común y logran superar sus propios problemas juntos. Una relación que sirve a la historia para conmover a la audiencia y empatizar con sus personajes deseando que al final, pese a todo, logren salir con vida.

La cinta también nos plantea dos peligros distintos con los que todo ser humano puede enfrentarse. Por un lado está la fuerza de la naturaleza en descontrol, expuesta a través de los incendios, que llegan y arrasan con todo a su paso, no se detienen, no tienen piedad de lo que se cruce en su camino, pero lo hacen sin intención. En contrapunto está el peligro de los humanos, en este caso dos sicarios que tienen que desaparecer cualquier rastro de evidencia de la información que pueda dañar a su jefe. Dos villanos que no tienen una intención particular más que seguir órdenes para “hacer bien su trabajo”.

¿Cuál peligro será menor? Hannah se encuentra entre la espada y la pared, pero tendrá que decidir qué batalla enfrentar cara a cara para salvar a Connor y a qué precio.

Mención especial merecen las actuaciones de Nicholas Hoult y Aiden Gillen, que logran convertirse en villanos temidos sin perder su percepción como humanos, además de ser la perfecta ejemplificación de alguien que es alcanzado por sus propios errores.

Sin duda una cinta interesante que, aunque deja algunos cabos sueltos y preguntas esenciales respecto a la trama (¿qué dice la carta?, ¿cuáles son los secretos que no deben salir a la luz?), nos mantiene 90 minutos con la atención pegada a la pantalla y nos enamora con la empatía entre los protagonistas, sin mencionar la manera limpia en la que maneja la tensión.

Una opción perfecta para regresar al cine este fin de semana.