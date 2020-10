‘Cómo salir de Búfalo’ y el derroche de talento de Zoey Deutch en esta nueva cinta

Este fin de semana se estrenó en cines la película ‘Como salir de Búfalo’, una cinta de TNT Original dirigida por Tanya Wexler y protagonizada por Zoey Deutch, Jai Courtney, Judy Greer, Jermaine Fowler y Noah Reid; que ha logrado conquistarnos con una dosis bastante bien aterrizada de comedia y drama.

Bajo el sello cinematográfico Particular Crowd, ‘Cómo salir de Búfalo’ cuenta la historia de Peg Dahl, una chica que desea con todas sus fuerzas salir de Búfalo y, principalmente, convertirse en una persona económicamente sustentable y triunfar en Wall Street. Un sueño alocado en plena depresión económica.

Sin embargo, Peg lo tiene claro, sus habilidades de persuasión son innatas y está dispuesta a emplearlas a cualquier precio para poder llegar al futuro brillante al que está destinada. Desde pequeña pone en marcha un plan brillante y casi perfectamente calculado para conseguir dinero para entrar a la Universidad de la Ivy League y comenzar su carrera rumbo a Wall Street.

Su habilidad para los negocios la hacen avanzar rápido en el camino a su meta, pero su ambición la empuja a borrar la línea de lo legal, así que pronto termina en la cárcel. En donde, por cierto, también logra emprender en los negocios.

Al salir, su deseo de triunfar sigue en pie, pero tiempo es dinero, así que necesita algo rápido para comenzar por fin sus estudios. Peg llega al turbio negocio de los cobradores de deudas, en donde inmediatamente comienza a triunfar gracias a su habilidad mental y persuasiva.

Su rápido avance en el negocio no tiene muy contento a Josh Wisenewski, quien se autodescribe como el genio del cobro de deudas. Peg, al ver que no recibe una ganancia justa por lo que hace entra en conflicto con Josh y decide emprender ella misma con su propia empresa (clandestina) de cobro de deudas. Sin embargo, las cosas no serán tan fáciles, pues al comenzar a triunfar despierta la ira de Josh, quien no permitirá que le roben el negocio tan fácilmente.

En una competencia feroz, casi una guerra, Peg está a punto de perder todo lo que ha ganado en su búsqueda por lograr sobresalir si no decide hacer lo correcto, aunque sabe que en ambos casos terminará perdiendo algo. ¿Hasta dónde sus límites morales serán capaces de frenar su deseo de triunfar?

‘Cómo salir de Búfalo’ nos muestra de nuevo a este personaje talentoso pero de clase baja que, esperanzado y motivado, trata de ir en contra del sistema y romper las fronteras económicas para alcanzar el éxito que la sociedad establece que no está a su alcance.

Desde la primer secuencia, la película presenta a un personaje fuerte, aunque desesperado, que va dispuesto a acabar con los obstáculos que se interponen en su plan. Y a lo largo de la cinta veremos cómo se desarrolla el arco de ese personaje que pasa de la ilusión a la acción, pasando por momentos difíciles que la llevan a la desesperación hasta el momento decisivo que no sólo definirá su victoria o derrota, sino que la definirá como persona. Siempre sin perder la esperanza y el empoderamiento que la caracterizan.

Zoey Deutch le da justo en el clavo al interpretar a Peg, siento la fuente de la dosis perfecta de comedia que hace que la cinta incluso parezca de momentos una sátira bien estructurada. Además de darle un ritmo entretenido capaz de mantener al espectador atento a lo que pasará en la siguiente escena.

En esta cinta podemos ver el amplio rango actoral de Zoey, que logran crear un personaje entrañable que se gana la atención del público y no la suelta hasta el final de la película gracias a su carisma y toque de cinismo. Sin duda una cinta que le ha servido como escaparate y a partir de la cual se le augura un futuro prometedor en su carrera.

Pues al igual que su personaje, Peg, las posibilidades para ella ahora son casi ilimitadas gracias a la mezcla de talentos que oculta bajo la manga y que en esta cinta ha dejado ver de manera casi magistral.