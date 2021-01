Conoce a José Manuel Rincón, el nuevo galán de Monarca que ha conquistado a miles de fanáticas de la serie

Recientemente se estrenó la serie Monarca en Netflix, un proyecto mexicano producido por Salma Hayek que rápidamente se ha posicionado entre los más vistos de la plataforma. Además de contar con una historia interesante, algo que ha llamado la atención es el increíble elenco que participa en esta producción, el cual además de estar compuesto por talentosas actrices tiene a guapos actores que han hecho suspirar a las fans de la serie.

José Manuel Rincón, el nuevo galán de Monarca

Uno de los nuevos talentos que ha acaparado la atención de las mexicanas es José Manuel Rincón, quien interpreta el papel de Gonzalo Carranza, el hijo del hermano mayor de los Carranza, quien se ha distanciado de su padre tras la muerte de su madre.

José Manuel Rincón es un actor de 26 años originario de Sonora, quien tras estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) participó en programas como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, además de telenovelas como Caer en tentación y Ringo.

En Monarca forma parte de la generación más joven de herederos de Grupo Monarca y comparte créditos con Regina Pavón, quien interpreta el papel de su hermana-, Lourdes Carranza y con el experimentado actor Juan Manuel Bernal, quien da vida al hermano mayor de los Carranza, Joaquín.

Platicamos con él y nos compartió su experiencia en este gran proyecto.

¿Cómo te has sentido de participar en la serie Monarca?

Muy feliz y satisfecho con la serie. Estoy muy orgulloso de poder participar en un proyecto que tiene una calidad extraordinaria. El nivel que tiene exige mucho más como actor en cada detalle. Tenía desde hace algún tiempo la inquietud de ser parte de una serie y creo que tuve mucha suerte al poder hacerlo en una tan importante como lo es Monarca.

¿Cómo fue grabar con la pandemia en la que vivimos?

Grabar en pandemia fue un respiro para todos, realmente nos faltaba muy poco por terminar, y cuando empieza la alerta deciden parar y nos mandan a nuestras casas a esperar qué solución podían ponerle. Desarrollaron un protocolo de primera calidad que nos hizo sentir muy seguros y fue un respiro porque veníamos de un encierro de meses y queríamos regresar a terminar.

En la serie que estrenó nuevos episodios el 1 de enero, José Manuel interpreta al chef Gonzalo Carranza, uno de los nietos de la familia protagonista —cuya fortuna la obtuvieron a través de la corrupción— y quien por seguir sus propios ideales vive en el rechazo siendo la oveja negra.

Haciendo mención a tu personaje, ¿en qué aspecto te identificas con él siendo un chef?

Me identifico con Gonzalo en el tema de perseguir tus sueños; probablemente la familia te puede llevar o sugerir un camino más seguro o confiable porque ellos tienen la certeza de que no te va a pasar nada y que vas a estar bien, pero justamente él decide luchar por su sueño e ir en contra de lo que muchas personas pueden pensar.

¿Cómo te preparaste para interpretarlo?

Me preocupaba mucho la parte de la cocina. Sé cocinar, pero no tengo una técnica profesional. Sentía una obligación por verme como un chef de verdad. Estuve tomando algunas clases con un chef que además me compartía algunos documentales o videos que me iban orientando, así como consejos sobre detalles importantes del mundo de los restaurantes.

Uno de los tips más importantes que me compartió fue que el nivel de presión que se vive como chef es inminente y tenía que verse en la pantalla. Me explicó que en esta profesión los chefs viven una tensión máxima todo el tiempo por ser los encargados en la cocina, y al mismo tiempo un placer inmenso por hacer lo que más les gusta, por lo que el sufrimiento y el placer tenían que verse reflejados todo el tiempo.

¿Cómo te alistas para tus castings?

Me gusta estudiar mucho; he encontrado una manera de acercarme a la atmósfera del personaje lo más posible, y ha sido a través de la música. Me agrada buscar música que escucharía mi personaje, y así inspirarme. Para el papel del chef Gonzalo tengo mis playlists de rock, me ha servido para entrar en el mood.

¿Qué le recomiendas a los jóvenes que están incursionando en esta carrera?

Que tomen el riesgo. Claro que puede generar mucho miedo atreverse a dar ese paso hacia la incertidumbre, pero la única manera de averiguarlo es aventándose. No lo piensen demasiado. Si sales de un llamado nocturno a las 9 de la mañana con una sonrisa, encontraste lo tuyo.

¿Que viene para ti este 2021?

De momento nada seguro, así como la situación en la que vive el mundo actualmente, es difícil.

Conoce más acerca de José Manuel Rincón en su perfil de Instagram @josemanuelrincon_ y en Twitter @JoseMRincon_ y no te pierdas la segunda temporada de Monarca a través de la plataforma de Netflix.