Dónde y cuándo se estrena “Only Murders in the Building”

Cada vez estamos más cerca de la fecha de estreno de “Only Murders in the Building” la nueva serie de comedia e intriga original de Hulu, en la que participa Selena Gomez al lado de dos grandes talentos: Steve Martin y Martin Short.

Esta serie, que es una de las más esperadas del año, tiene programado su estreno para el próximo 31 de agosto a través de la plataforma de Hulu en Estados Unidos. Pero como Hulu (que por cierto, también pertenece a Disney) no ha entrado a México ni a ningún país de Latinoamérica, ¿cuándo y en dónde la podremos verla nosotros?

“Only Murders in the Building” será el gran estreno de apertura de Star+, la nueva plataforma de streaming de Disney, en donde se estrenarán todas las series y películas de las franquicias del gran gigante del entretenimiento, que por ser contenido para adultos o mostrar escenas no aptas para niños, no pueden entrar al catálogo de Disney Plus.

Star+ será el nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company Latin America, se lanzará el próximo 31 de agosto y ese mismo día contará con el estreno de “Only Murders in the Building”. Aún no se revelan los precios que tendrá esta nueva plataforma, pero seguramente en los próximos días se darán a concoer.

¿De qué va “Only Murders in the Building”?

Cuenta la historia de Mabel, Charles y Oliver, tres extraños que tienen un peculiar gusto por las historias de crímenes, hasta que se ven involucrados en uno cuando uno de los inquilinos de su edificio es asesinado. Es entonces cuando su obsesión despierta en ellos una gran curiosidad por resolver el caso y deciden iniciar un podcast al respecto.

Por lo que hemos podido ver, “Only Murders in the Building” es una serie de comedia con una buena dosis de suspenso y misterios que lo convierten a su vez en un thriller de crimen clásico, de aquellos que te mantienen enganchado episodio tras episodio.

El día de su estreno, 31 de agosto, podremos ver los primeros tres episodios a través de Star+ y después se estrenará uno nuevo cada semana, de momento se rumora que serán 10, pero aún no hay nada confirmado.



¿Qué más tendrá Star+?

Además de “Only Murders in the Building”, la plataforma tendrá “Pam & Tommy”, “Y: The Last Man”, series originales pensadas para su estreno en la plataforma, así como series ya consolidadas como “This is us”, “The walking dead” o “Grey’s Anatomy”. También estarán las miniseries “Dopesick” e “Immigrant”, producciones como “American Horror Stories”, “Reservation Dogs”, entre muchas otras, y todo el contenido de ESPN, en el que se incluye un amplio contenido de eventos y shown en vivo de competencias de distintas disciplinas y ligas, desde la NFL hasta la NBA, pasando por MotoGP.

También llegará a Star+ la nueva temporada de “Los Simpson”, además de contar con todas las temporadas anteriores; y películas como “Deadpool”, “Logan”, “Bohemian Rhapsody” o “Nomadland”.

En resumen, todas las películas y series que pertenezcan a alguna de las subdivisiones de Disney y que sean contenido para adultos que no se pueda incluir en Disney Plus.

¿Qué te parece? ¿Te unirías a esta nueva plataforma?