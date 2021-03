¡El live action italiano de ‘Pinocho’ llega a las salas de cine!

Después de un par de retrasos debido a las condiciones derivadas por la pandemia, ‘Pinocho’ por fin llegará a las salas de cine de México el próximo 11 de marzo. Esta vez el clásico cuento que todos hemos escuchado al menos una vez llega de la mano del director Matteo Garrone y con la leyenda Roberto Benigni como Geppetto.

Si crees que ya conoces a la perfección la historia de este clásico personaje, prepárate pues la versión de Matteo es totalmente diferente de lo que has visto en la pantalla, ya que se apega más al cuento original escrito por Carlo Collodi en 1882. Un texto que marcó la vida de varias generaciones en Italia y al cual se pretende rendir homenaje a través de esta adaptación, que a su vez está plagada de referencias y guiños a la infancia de aquella época.

“Cuando leí el libro hace unos años quedé sorprendido porque había muchos detalles que no recordaba de la historia y muchas cosas que, no sé por qué, en ninguna adaptación que se ha hecho para cine se ha decidido ser totalmente fiel al libro original. Así que pensé que ahí había una posibilidad de hacer una versión de Pinocho que fuera totalmente fiel al libro y al mismo tiempo sorprendente para la audiencia en el mismo sentido en el que fue sorprendente para mí leer el libro”, confesó el director Matteo Garrone en entrevista para EstiloDF.

La cinta, que se estrenó en Italia a finales del 2019, es una adaptación más oscura y realista comparada con el clásico de Disney que conocemos.

“Quise hacer una película inspirada en uno de los libros más importantes que tenemos en la literatura italiana y compartimos en la literatura internacional. En mi mente tenía la idea de conocer la historia, pero después descubrí que había muchas cosas que no sabía”.

Aunque Pinocho es uno de los cuentos clásicos que ha conquistado a miles de personas alrededor del mundo, hacer una nueva adaptación no fue tarea fácil.

“Cuando me senté a trabajar en este proyecto sabía que me estaba metiendo en muchos problemas porque había muchos riesgos. En primer lugar, el riesgo que tenemos especialmente en Italia y que puedo entender es que hablamos nuevamente de Pinocho. ¿Por qué otra película?, ya tenemos muchas adaptaciones. Esa es la primera reacción, pero cuando estas personas van al cine a ver la película y se sorprenden por los personajes y muchos detalles que antes no se habían visto, entonces vale la pena”.

Para Matteo Garrone, Pinocho es una historia actual, pues habla del ser humano y de arquetipos que pretenden mostrar a los niños lo peligrosa y violenta que puede ser la realidad y por qué deben seguir los consejos de la gente que los quiere.

Y hablando de los niños, el cineasta asegura que pensar en ellos hizo que la película también fuera un reto, pero él definitivamente quería contar esta historia.

“Hoy en día, con todas las películas con efectos especiales, los niños están muy acostumbrados a eso, no es fácil contar una historia como Pinocho y mantener la atención de los niños por dos horas. Me gusta correr riesgos, es mi trabajo. Hice mi primer storyboard de Pinocho cuando tenía 5 años, así que Pinocho creció conmigo. Sé que mi adaptación será muy diferente a todas las demás, también en el futuro”.

Si esperas un cuento de hadas como los de Disney, esta película podría llegar a decepcionarte, pues es totalmente lo opuesto. Se apega a la cultura italiana y a la historia original de Pinocho, sin disfrazar o maquillar sucesos como el robo, la traición, el secuestro y el maltrato que corren en la esencia de la historia. Así que para recibir esta pieza cinematográfica y poder contemplar sus cualidades se requiere ir sin comparaciones.

Una de las grandes cualidades de esta adaptación es la participación del reconocido actor y director Roberto Benigni, quien ya antes había dado vida a Pinocho y que ahora interpreta a Geppetto.

“Para mí fue una experiencia increíble poder trabajar con un actor tan importante para el mundo, tan talentoso y tan perfecto para la historia. Porque Roberto creció en esa ciudad, en Toscana, él vino de una familia muy muy pobre, un granjero, así que nadie podría haber sido mejor que él para interpretar a Geppetto. Él puede ser cómico y dramático sin problema, así que eso y su sensibilidad eran perfectas para el personaje».

Aunque casi siempre Benigni prefiere protagonizar sus propias películas, en esta ocasión decidió unirse a Matteo Garrone para llevar esta versión a la pantalla grande.

“Antes que nada es una historia de amor entre un padre y su hijo. El rol de Geppetto es muy importante en esta película, y desde el momento en el que Roberto aceptó ser parte de esta película, para mí fue un regalo increíble. Es muy raro que él actúe en otras películas, así que para mí esa fue una muestra de respeto hacia mí y hacia mi trabajo. Durante el rodaje tuvimos un gran tiempo juntos con mucha diversión y esperamos poder volver a trabajar juntos”.

Otro de los puntos a destacar de ‘Pinocho’ es el diseño de producción, con escenarios tan extraños como sorprendentes que demuestran una visión clara del director respecto al tono de la cinta; un vestuario bien manejado y la caracterización de los personajes digna de una mención especial, el cual se logró gracias a una mezcla de efectos especiales y CGI.

“Queríamos hacer estos efectos especiales muy realistas, así que tratamos de trabajar con prostéticos para que los personajes los trajeran en el set y lo complementamos con CGI, fue una combinación de ambos. Fui afortunado porque conmigo estaba Mark Coulier para los efectos especiales con prostéticos, quien es uno de los mejores en el mundo. Él logró que todos estos personajes lucieran antropomórficos, porque en el libro muchos personajes son animales y para mí quedaba un poco fuera de tono que en la película fueran animales, así que decidimos que se vieran un poco animales y un poco humanos para que fuera más creíble que hablaran”.

Sin duda una adaptación diferente a cualquiera que hayas visto y que vale la pena contemplar para conocer la historia original que inspiró este clásico.