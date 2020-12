Entre drones y con sus fans, así fue como Diego Boneta festejó su cumpleaños número 30

Diego Boneta ha sido uno de los actores mexicanos que más hemos podido ver crecer y cosechar frutos en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional. Por eso no es de extrañar que este domingo, justo el día de su cumpleaños, fuera el indicado para dar la bienvenida a Topo Chico Hard Seltzer en una presentación en donde además de contestar algunas preguntas de sus seguidores en videollamada, fue felicitado desde las alturas gracias a un coordinado “Feliz cumple Diego” que se formó en el cielo con 80 drones.

“No me lo esperaba para nada, a mí lo que me emocionaba mucho era anunciar este lanzamiento porque soy fan desde hace unos años, pero todo lo demás fue sorpresa, la verdad es que no tenía idea. Eran 80 drones allá arriba controlados vía satelital, fue una locura.” Comentó Boneta en una plática exclusiva para EstiloDF.

Diego es un actor que prácticamente hemos podido ver crecer en la pantalla, no sólo al cumplir años, sino también en su carrera profesional. Pero, ¿cómo se siente él al llegar a los 30?

“De entrada me siento muy afortunado y muy agradecido de poder estar trabajando en mi cumpleaños hoy más que nunca con todo lo que está pasando. Es una locura pensar que empecé hace ya 18 años. En muchos sentidos siento que apenas estoy empezando, pero después me doy cuenta de todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos 18 años, entonces es una combinación de emociones muy lindas. También estoy feliz de poder estar aquí celebrando con mi hermano, que está aquí conmigo. Obviamente una celebración consciente por todo lo que está pasando ahora y que creo que es muy importante no perder ojo a eso.”

El mexicano ha incursionado en el mundo de la música como solista, ha ganado un gran reconocimiento por su talento actoral e incluso ha logrado llegar a Hollywood. Por lo que en este punto quisimos saber si hay algo de lo que se arrepienta de no haber hecho.

“No, porque muchas de las decisiones que tomo, tanto a nivel personal como profesional, son basándome en que nunca me quiero quedar con el sentimiento del ‘qué hubiera pasado’ o el arrepentimiento de no hacer algo. Prefiero hacerlo y ya luego si me arrepiento ya es otra cosa. Pero aún así la verdad es que no me arrepiento de nada, creo que las cosas pasan por una razón. Las cosas difíciles o negativas me han hecho crecer y aprender, y las cosas buenas también. Creo que se necesitan de las dos.”

Así mismo, el actor nos explicó que se siente agradecido de poder participar en diferentes géneros y no quedarse estancado en un solo tipo de proyectos, pues esto le permite conocer y aprender de nuevas personas. Como ‘Nuevo Orden’ con Michel Franco, que fue una película totalmente diferente que rompió con todo lo que había hecho hasta el momento.

A pesar de la diversidad de proyectos que ha realizado, el actor asegura que Luis Miguel ha sido uno de los retos más grandes.

“Luis Miguel ha sido un reto muy fuerte para mí, cuando salga la segunda temporada verán a lo que me refiero, porque son diferentes personajes, diferentes transformaciones… Además es un personaje que demanda mucho porque no sólo es llegar y actuar, hay un cambio físico, vocal y actoral, entonces por todos los ángulos te exige bastante.“

A sus 30 años, Boneta puede presumir un Seguso Award, premio otorgado en el marco del festival de cine de Venecia, en la categoría de Actor Juvenil Protagonista.

“Venecia fue una locura, sobretodo el simple hecho de que el festival ocurriera y no se cancelara. En cualquier otro año entras, vas y no pasa nada, pero este año estaban los nervios de que se cancelara o no, si podíamos ir todos o no, cada día las cosas iban cambiando, entonces eso lo hizo mucho más especial. Además fui con mi mamá también, que hizo que el viaje fuera todavía más especial. Me siento muy afortunado de poder estar trabajando en estos momentos tan difíciles para mucha gente. Y no sólo trabajando, sino haciendo lo que me fascina hacer. Creo que hay mucho de que dar las gracias.”

Para Diego la pandemia ha significado una oportunidad para volver a ser consciente de las cosas que realmente valen la pena y que sin dudarlo agradece infinitamente.

“Antes de esto fue un ritmo loquísimo, de una cosa a otra, de un país o ciudad a otro, a 200km por hora. Y de repente todo se pausa. Cuando todo baja de ritmo empiezas a darte cuenta de las cosas que realmente son importantes. El poder estar con la familia todos estos meses, después de muchos años de no poder estar juntos porque cada quien está en lo suyo, te da perspectiva. Es muy fuerte lo que pasó, no es algo bueno, pero cuando las cosas están fuera de tu control, como en este caso, tienes que ver de qué manera puedes sacarle el lado positivo a eso. Y una de las cosas positivas fue poder estar con mi familia y poder disfrutar de estar juntos, sanos y cuidándonos.”

El próximo 3 de diciembre se tiene programado el estreno de ‘Monster Hunter’, cinta en donde podremos ver al actor al lado de grandes personalidades del cine como Milla Jovovich y Ron Perlman.