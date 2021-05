Esto es todo lo que debes saber sobre los nuevos personajes de YOU

Gracias a la showrunner de la serie, Sera Gamble, hace unos días nos enteramos de que la tercera temporada de YOU ya se terminó de grabar, por lo que ahora se encuentra en el proceso de postproducción y cada vez más cerca de estrenarse en Netflix. Si nos basamos en las fechas, podría ser que su estreno logré entrar a finales de este 2021.

La serie YOU comenzó con Joe Goldberg, un hombre atormentado por los traumas de su pasado y que se obsesiona con una mujer a tal punto de secuestrar a su novio, matar a su amiga e involucrarse en su vida para no dejarle otra opción que estar con él. Sin embargo, todo sale mal y tiene que huir para no levantar sospechas.

En la segunda temporada, Joe se muda a Los Ángeles y conoce a Love, otra de sus víctimas. Pero esta vez Love resulta ser mucho más parecida a él de lo que creía, y Joe termina atrapado en la obsesión que Love, quien está embarazada, tiene por él. Ambos eliminan los obstáculos o personas que se interponen en su camino para estar juntos y se mudan para empezar una familia en los suburbios.

En la última escena de la segunda temporada podemos ver a una mujer misteriosa que llama la atención de Joe, dando a entender que podría convertirse en su próxima obsesión. Pero, ¿Love se quedará tranquila ante esta situación?

Sin duda la tercera temporada promete mucho más suspenso que las anteriores, pues ahora tenemos a dos asesinos obsesivos que ya vimos que podrían romper todos los límites establecidos con tal de conseguir su objetivo.

Además, en esta nueva entrega entran dos personajes que no les pondrán las cosas fáciles a Joe y a Love. Se trata de Sherry y Cary, interpretados por Shalita Grant y Travis Van Winkle.

Sherry es una madre influencer que intentará integrar a Love a su grupo de amigas, mientras que Cary es un hombre adinerado que trata de hacerse amigo de Joe; sin embargo, sus buenas intenciones podrían llegar a ser un obstáculo para la pareja y quizá incluso oculten un oscuro objetivo detrás.

Travis Van Winkle es un actor estadounidense de 38 años que ya hemos visto en Transformers, como el ex novio de Mikaela Banes (Megan Fox), y como Danny Green en la serie The Last Ship. Esta vez se une al cast de YOU, en donde seguramente hará suspirar a más de una.

Por su parte, Shalita Grant es una actriz estadounidense mejor conocida por su trabajo en NCIS: Nueva Orleans. En 2013 se ganó una nominación a los Tony Awards por su trabajo en Vanya and Sonia and Masha and Spike.

Además de Shalita y Travis, también se une al elenco Michaela McManus como Natalie, la misteriosa mujer vecina de Love y Joe. Una exitosa mujer profesionista que logra captar la atención de Joe.

Dylan Arnold se une como Theo, un estudiante universitario que tiene problemas con su padrastro y con las drogas. Su astucia y comportamientos extraños nos hacen pensar en su gran similitud con Joe.

Por otro lado, Tatu Gabrielle será Marienne, una bibliotecaria observadora que logra descubrir los secretos de todos los vecinos.

Shannon Chan-Kent y Christopher Sean también se unen como Kiki, una entrenadora personal y amiga de Sherry, y Brandon, un hombre que dejó de trabajar, pero ahora es millonario como inversionista de tecnología.

Scott Speedman será Matthew, un director ejecutivo con una historia oscura en su vida personal. Y Ben Mehl como Dante, un bibliotecario ciego que perdió la vista en el Ejército.

La diversidad en la serie tampoco puede faltar, y llega de la mano de Chris O’Shea y Bryan Safi, quienes interpretan a Andrew y Jackson, una matrimonio gay que se relaciona con Sherry.

Mackenzie Astin como Gil, un profesor bastante ingenuo; Ayelet Zurer como la Dra. Chandra, una terapeuta de pareja dispuesta a llegar al fondo de los problemas de sus clientes; Jack Fisher como Joe de pequeño, y Mauricio Lara como Paulie, un amigo de Joe de pequeño que le ayuda a enfrentar sus problemas.

Con esta larga lista de nuevos personajes no podemos esperar para ver cómo se relacionarán todos y en qué complicaciones terminará Joe esta vez.