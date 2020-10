Galería Machete te invita a la exposición «New___ on the Block Vol. 3»

“Trastienda” es un espacio dentro de Machete donde fomentan el nuevo coleccionismo mientras impulsan a artistas emergentes para iniciar o afianzar su relación con el mercado. Con la crisis sanitaria en la que vivimos este 2020, decidieron cerrar las puertas del espacio físico y priorizar el funcionamiento de la galería y así llegar al tan ansiado “otro lado de la costa”… lo más sanos y salvos posible.

New_ on the Block Vol. 3 es su primera exposición en este contexto. Esta edición reúne el arte de Christian Castañeda, Floria González, Mariana Paniagua y Sofía Ortiz, cuatro talentosas artistas visuales, quienes con aproximaciones pictóricas muy distintas logran escenas que ponen en tensión “lo visible” y lo cotidiano, y exploran los límites de la realidad con la fantasía y los sueños, entre otras temáticas.

Es esta ocasión, con todas las medidas sanitarias, se llevarán a cabo sólo visitas por cita, las cuales tendrán una duración de 30 minutos para grupos de máximo 4 personas.

Los días y horarios disponibles son de lunes a sábado de 11 am a 5 pm.

Dirección: Colonia Actipan. 03230