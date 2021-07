Jonas Myrin le canta al amor en español y se inspira en México

Después de escribir grandes éxitos para otros intérpretes, Jonas Myrin sigue trabajando en su carrera como cantante, y esta vez le da un nuevo giro a su música con el sencillo en español ‘Cuando hay amor’, el cual también ya cuenta con un video hecho en México, pues el artista sueco se siente muy conectado con nuestro país.

Fotos: Paola Ortiz // Locación: Pug Seal Allan Poe @pugseal



“Con esta pandemia estaba atrapado en L.A., pero finalmente puedo estar aquí y lanzar esta canción en español. He visitado México alrededor de 15 veces, amo México y he viajado a muchos lugares aquí, La Paz, Tulum, Cancún, Los Cabos, Santos, Jalapa, he estado en muchos lugares, pero la Ciudad de México es una de mis favoritas.”

Fotos: Paola Ortiz // Locación: Pug Seal Allan Poe @pugseal







Una plática colorida con Jonas Myrin

Con un estilo boho chic, una sonrisa sincera y un simpático acento en español, Jonas Myrin se reunió con nosotros en uno de nuestros spots favoritos de la ciudad: el Hotel Pug Seal Allan Poe, para platicar sobre su nuevo lanzamiento ‘Cuando hay amor’, cómo surgió esta canción, el porqué cobra un mayor sentido en estos tiempos de pandemia e incluso algunos detalles de sus próximos lanzamientos, pues el cantante y compositor está decidido a seguir interpretando música en español.

Aquí te dejamos la entrevista completa:



Jonas Myrin ha ganado dos premios Grammy gracias al tema ‘10,000 reasons’, el cual co-escribió con Matt Redman. El cantautor sueco ha colaborado con artistas como Barbara Streisand, Céline Dion, Nicole Scherzinger, Andrea Bocelli, Idina Menzel. y David Foster. además, este no es su primer acercamiento con la música latina, pues también ha trabajado con artistas de habla hispana como David Bisbal, Leonel García y Ana Carolina.

Después de ‘Cuando hay amor’, Jonas tiene planeado lanzar otro tema en español a finales de verano, y en esta ocasión podremos descubrir otra faceta nueva de él al introducir ritmos de cumbia que nos adelantó, es muy probable que te pongan a bailar.