La Casa de Papel finalmente ha comenzado a concluir la producción de su quinta y última entrega. ¡Entérate de los detalles!

La temporada 5 de La Casa de Papel no para de generar expectativas entre los fanáticos. Aún se desconoce cuál es la fecha que Netflix tiene pensada para estrenar la última parte de esta serie, pero es probable que cada vez falte menos y, por eso mismo, cada día que pasa se conocen nuevos detalles sobre este tan ansiado cierre.

Es un hecho que para esta temporada, Nairobi (Alba Flores) estará presente, así como Berlín (Pedro Alonso), y posiblemente el destino de Río (Miguel Herrán) no sea el que los fanáticos esperan.

Una publicación compartida de Álvaro Morte (@alvaromorte)

Tras anunciar el término de la filmación, varios de sus actores se han despedido de la serie en sus redes sociales, como por ejemplo el hermoso posteo de Pedro Alonso (Berlín), con el que regaló hermosas palabras a Álvaro Morte (El Profesor).

En la publicación, Alonso dice: «Como lo hace el amor verdadero y la misma vida. Tan escalofriante por momentos, pero sin duda tan hermosa». Y añade: «Ha sido un viaje extraordinario @alvaromorte. Uno de esos que merecen realmente ser guardados en un cofre para los tesoros después de la odisea».

Una publicación compartida de Pedro Alonso (@pedroalonsoochoro)

El actor publicó esta semana un video de sí mismo alejándose del set de La Casa de Papel (conocida como Money Heist, en inglés). La foto fue acompañada por: «Sobran las palabras. Agradecido por tanto, por todo».

Una publicación compartida de Álvaro Morte (@alvaromorte)

Por su parte, el director de La Casa de Papel, Jesús Colmenar, escribió recientemente en su cuenta de Instagram un bonito mensaje en su última foto junto con el director de fotografía, Migue Amoedo: «Es imposible explicar lo que se siente al terminar LA CASA DE PAPEL».

Y agrega: «No es solo una serie. Es nuestra casa. Nuestra familia. Nuestro campo de batalla. Nuestro sueño alcanzado».

Una publicación compartida de Jesús Colmenar (@jesus_colmenar)

Sin embargo, queda completamente descartado que Álvaro Morte, quien da vida a El Profesor, participe de esta posible secuela. Y es que recientemente se confirmó que abandonó Netflix por, ni más ni menos, que su competencia: Amazon Prime Video. En esta ocasión el reconocido actor formará parte de la serie Sin Límites.

Una publicación compartida de Álvaro Morte (@alvaromorte)

¿De qué va esta serie?

Esta superproducción conjunta entre TVE (Televisión Española) y Amazon narrará la primera vuelta al mundo. Algo que sin duda distará mucho del papel de Morte en La Casa de Papel. Sin Límites pondrá en escena a un grupo de marinos rumbo a lo desconocido, cargándose de aventuras y acción en tan sólo cuatro capítulos.

Será la semana próxima cuando Álvaro Morte, tras finalizar su rodaje con La Casa de Papel, se sumerja por completo en estas grabaciones. Según lo que trascendió, las primeras escenas se darán en el País Vasco y Navarra, en las localizaciones de Azkoitia, Azkorri, Lazkao, Olite y la Catedral de Pamplona. Es decir, de primer momento no saldrá de España.

Pero eso no es todo, Morte también forma parte del elenco de The Wheel of Time, una serie producida por Amazon y que tendrá como protagonista a Rosamund Pike. El programa de ciencia ficción aún no tiene fecha de estreno, pero se cree que podría ser en este mismo 2021.