Leon Leiden promueve el talento mexicano previo a los Latin Grammy 2021

La carrera de Leon Leiden avanza a pasos agigantados consiguiendo éxito tras éxito con cada canción que lanza, y aunque el músico aún no es candidato para los Latin Grammy, no se queda fuera de la celebración de este año, pues ha sido invitado a Las Vegas para asistir a más de un evento previo a la premiación, la cual será transmitida este jueves 18 de noviembre en vivo a través de TNT a partir de las 5:30pm.

“Este año vengo por primera vez a conocer Las Vegas, a integrarme a esta comunidad de tantos latinos y latinas talentosísimos que la están rompiendo. No vengo con una nominación, pero vengo a apoyar a mis compañeros y a dar a conocer lo que estamos haciendo en México, a dar a conocer el movimiento de la nueva ola de la música popular en nuestro país”.

Aunque Leon ya hacía música desde hace varios años, su carrera despegó a partir de la pandemia, cuando comenzó a subir sus creaciones a TikTok.

“Previo a recibir este apoyo editorial tan increíble, tuve el apoyo de la gente que descubrió mi música por el contenido que yo hacía en TikTok el año pasado, compartiendo el proceso de cómo hacía mis canciones. A través del tráfico que tenían mis canciones orgánicamente en la plataforma entramos en el top 100 de México, sin publicidad, sin disquera. Esto empezó a hacer que se nos acercaran las plataformas. También se acercó y se afilió con nosotros Warner Music, que ha sido una casa increíble».

De tiktoker a artista de tiempo completo

Leon nos explica que se siente sumamente agradecido con la gente que lo ha apoyado desde redes sociales, pues es consciente de que sin su apoyo no habría podido llegar tan rápido al lugar en donde está, en donde ya cuenta con el respaldo de las disqueras, las plataformas, y se dedica de lleno al medio del entretenimiento.

“A la fecha me cuesta bastante asimilarlo; sin embargo, estoy súper agradecido. Desde chiquito sueño con poder compartir mi música con el mundo. No me considero un buen bailarín, ni un buen deportista, no, me considero bueno haciendo rolitas. Y el hecho de que poco a poco la gente me esté escuchando y apoyando me llena muchísimo. De verdad estoy muy agradecido”.

El cambio en las redes sociales

Al ser un artista cuya fama y reconocimiento nacieron en las redes sociales, es obvio que la evolución en su carrera haya afectado de cierta manera también su interacción con el público. ¿En algún momento se han convertido las redes sociales en una presión para él?

“Te confesaré que en un momento lo fueron definitivamente. Fue al empezar a dar esta transición, porque yo venía de un ritmo de crear 4 piezas de contenido musical a la semana, y llega un punto en el que ya te estás dedicando de tiempo completo a la vida artística, lo cual implica prepararse para shows, dar entrevistas, viajar a sesiones de estudio, entonces ya no puedes hacer que las redes sociales sean la prioridad 24/7. Pero ahora se han convertido en una plataforma para contarle al mundo cómo es la vida de un artista y cómo es a nivel personal esta transición. Yo estoy documentando todo, desde mi primer festival hasta mi visita acá a Las Vegas”.

Leon Leiden no sólo busca ser un fenómeno musical

Con un outfit llamativo combinando un pantalón rojo con un suéter morado oversized lleno de flores tejidas de colores de la diseñadora mexicana Thaís Pérez Jaén, Leon nos explicó que la moda es uno de sus medios favoritos de expresión, de hecho está muy familiarizado con este mundo de la moda por sus experiencias previas.

“Para solventar mis gastos como músico amateur antes de poderme dedicar de tiempo completo a la música, era modelo y hacía comerciales, entonces tuve una introducción bastante contundente al mundo de la moda. Yo llegué a Las Vegas como un artista nuevo y bastante desconocido en algunos círculos, la verdad. Tengo que llegar a hacer ruido y que digan ‘en México está pasando algo, y no sólo es un fenómeno de redes sociales’; estamos buscando ser un fenómeno cultural, que el mundo voltee a ver a México y vea la nueva ola de artistas que están proponiendo y haciendo ruido más allá de solo la música. Busco que la ropa represente la cultura de la que vengo”.

Leon ha sido invitado a la fiesta de Rolling Stone previo a los Latin Grammy, en donde ha propuesto un outfit tan llamativo como el de nuestra entrevista.

“Cada día estoy tratando de proponer algo, desde chiquito me disfrazaba y me gustaba personificarme, y ahora me siento muy cómodo siendo yo mismo. Aunque sea tan ruidoso y tan random, pero siendo yo mismo”.

El futuro de Leon

Actualmente el músico se está enfocando en colaborar con artistas que se desarrollen principalmente fuera de las redes sociales, algo en lo que quiere trabajar durante los próximos meses, además de tener en puerta su nuevo sencillo.

“Me he estado asociando con mexicanos talentosísimos como Sofía Reyes y Adriel Favela, con quien me introduzco por primera vez al regional mexicano, un género en el cual me importa muchísimo participar y acercarlo a mi música. Creo que es un género importantísimo que tenemos que apoyar los artistas que estamos en la posibilidad”.

“También traigo mi primer sencillo de solista desde enero, que se llama ‘Una chica como tú’, que muestra el sonido pop auténtico de Leon Leiden, y el año que viene encaminarnos hacia mi segundo álbum, que es una aspiración personal que también tengo».

Estamos seguros de que si continúa como hasta ahora, será cuestión de tiempo para que su trabajo y su talento alcancen la madurez necesaria para que su nombre aparezca entre los nominados de futuras premiaciones tan grandes como los Latin Grammy.