Macarena Achaga habla sobre su interacción con Diego Boneta como su papá en ‘Luis Miguel, la serie’

Este fin de semana se estrenó el tercer episodio de ‘Luis Miguel, la serie’, un episodio lleno de intriga, nuevos personajes, conflictos que llegan hasta el tope y referencias que nos muestran la parte más oscura de ser el Sol de México. Además de traernos una buena dosis de drama, en este episodio al fin pudimos ver a Macarena Achaga dándole vida a Michelle Salas.

La primera hija de Luis Miguel, a quien pudimos ver de pequeña al inicio de esta segunda temporada, cuando el cantante nos hizo creer que sería un padre presente en la vida de Michelle, pero que en este tercer episodio descubrimos que pasó 11 años sin ponerse en contacto con ella hasta que inesperadamente decide volver a buscarla.

En este tercer episodio pudimos ver las ganas de Michelle por acercarse a su papá y la indiferencia que de pronto puede proyectar Luis Miguel al no estar familiarizado con el rol de ser papá. Dos ingredientes que forman una tensión en la trama que promete darnos mucho más drama en los siguientes episodios.

Maca tiene 29 años, mientras que Diego Boneta, quien la hace de su papá en la serie, apenas tiene un año más, es decir 30. Sin embargo, en pantalla casi podemos olvidar por completo esta similitud de edades cuando interpretan a un padre con su hija.

“Obviamente los prostéticos ayudan muchísimo, también yo hago de mucho más chica, sigo interpretando a personajes de adolescentes, supongo que algún día voy a crecer, sino siempre seré una adolescente para ustedes.” confiesa Maca en entrevista con EstiloDF.

Diego y Maca desde antes de ‘Luis Miguel, la serie’ ya eran amigos, así que Maca nos platicó que para ella este proyecto requirió de mucho trabajo de mentalización para dejar de ver a Diego Boneta como Diego y verlo como su papá en el set.

“Fue muy bonito construir esto que era complejo porque teníamos que salir del papel de amigos que somos y convertirnos en padre e hija, que no es nada fácil. Ellos se conocen en esta segunda temporada y no fue fácil generar ese tipo de tensión que proyectan. Ayudó bastante la caracterización, además, él y yo estuvimos haciendo trabajo de mesa, y por mi parte me tocó mentalizarme mucho para ponerlo a él en ese papel, dejarlo de ver como Diego. Se dio mucha magia y espero que ustedes la vean.”

Para interpretar su papel, la actriz sí tuvo un acercamiento con Michelle Salas, pero al final ambas decidieron que sería mejor que Maca construyera su propia versión para que tuviera la libertad de destacar lo que a ella le llamaba más la atención de su personaje.

“Yo no quería quedarme en lo esperable de este personaje. Me daba mucha emoción poder mostrar cómo, en mi interpretación, una adolescente se convierte en mujer.”

Aunque en este tercer episodio podemos ver que las cosas no marchan como Michelle esperaba respecto a Luis Miguel, estamos seguros de que podremos ver mucho más sobre su relación en los siguientes episodios.

“Se hizo con mucho amor, con mucho respeto y sobre todo inspirándome en Luis Miguel en la primera temporada, tomando cosas de él. Tratando de comunicar qué pasa en una relación de padre e hija al margen de qué pasa en una relación con una estrella. Me parecía bonito contar esta historia desde un punto de vista súper humano.”

¿Qué te pareció la interpretación de Macarena Achaga en la serie? ¡Ya queremos ver qué pasa en el cuarto episodio!