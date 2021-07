Se revelan los pósters individuales y el tráiler de ‘House of Gucci’

Al parecer Lady Gaga va a demostrar que el éxito que tuvo en ‘A star is born’ no fue un golpe de suerte, y por lo poco que hemos podido ver de la nueva película que protagoniza: ‘House of Gucci’, la cantante y ahora actriz volverá a ser un éxito en taquilla.

Y es que cómo no considerarlo cuando además de su talento tiene a su lado a un cast de primera, en el que figuran nombres como Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons y el camaleónico Jared Leto, quien por cierto vuelve a sorprender a sus seguidores con el cambio que se ha logrado en él para esta cinta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lady Gaga (@ladygaga)

Eso sin mencionar que como director tienen a nada más y nada menos que al cineasta Ridley Scott, quien nos ha traído cintas como ‘Alien’, ‘Gladiador’, ‘Blade runner’, ‘Prometeo’, ‘Hannibal’, entre muchos otros títulos que ya son clásicos cinematográficos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ridley Scott (@ridleyscottfre)

¿De qué va ‘House of Gucci’?

‘House of Gucci’ cuenta la historia del asesinato de Maurizio Gucci, el gran empresario italiano y CEO de una de las casas de lujo más importantes de la historia. En esta obra cinematográfica Adam Driver dará vida a Maurizio, mientras que Lady Gaga será Patrizia Reggiani, la ex mujer del empresario y responsable de su asesinato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por House of Gucci Movie (@houseofguccimovie)

Desde que comenzó el rodaje se filtró más de una foto en el set, lo que nos dio una idea bastante clara de cómo veríamos a los actores, además Lady Gaga también compartió una fotografía con Adam Driver en la pista de esquí de Gressoney en los Alpes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por House of Gucci Movie (@houseofguccimovie)

Sin embargo, fue hasta hoy cuando se revelaron los pósters individuales del cast y nos dejaron sorprendidos, pues los actores lucen ¡espectaculares!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por House of Gucci Movie (@houseofguccimovie)

Cabe aclarar que la cinta ya ha recibido críticas por parte de la casa Gucci, pues lamentan que no se les haya consultado para hacer la película. “Estamos seguros que la película tendrá errores e imprecisiones que no tienen que ver con la verdad histórica”, confesó Patrizia Gucci, autora de la biografía de la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por House of Gucci Movie (@houseofguccimovie)

La cinta llegará a los cines el próximo 24 de noviembre y es muy probable que se libere el primer tráiler en estos días.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por House of Gucci Movie (@houseofguccimovie)

Actualización: Universal ha revelado el primer adelanto de ‘House of Gucci’, cinta que también contará con la participación de Salma Hayek como Frida.