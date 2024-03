Esta es la regla no negociable de Eiza González en el amor

«Cuando estoy enamorada, me enamoro tan profundamente y me cuesta mucho superarlo, así que entre más envejezco, es más difícil para mí porque no juego. Entro y lo doy todo. No voy a hacer nada a medias», así se describió Eiza González en una entrevista con la revista Instyle.

Durante la plática que sostuvo con la periodista Jessica M. Goldstein, la mexicana compartió cómo las pérdidas y sus momentos más oscuros la han llevado a lograr grandes cosas, por lo que no les tiene miedo a las tragedias.

También habló de lo importante que es para ella el no ser solo una cara bonita, sino una actriz con profundidad y talento, capaz de interpretar cualquier papal, no solo mujeres sexys. Ahora en 3 Body Problem interpreta a una científica.

Eiza confesó que se encuentra en una etapa de su vida en la que se muere por tener hijos y evalúa a las posibles parejas sobre su potencial de crianza compartida y lo que pasaría si se divorcian.

Ella recuerda como lo ha entregado todo por amor, desde tomar un vuelo a la 1:00 solo para pasar 24 horas con alguien, hasta quedarse toda la noche en FaceTime para ver a esa persona dormir. Con toda esa experiencia en el amor, la actriz tiene un no negociable.

Lo que pide Eiza González para iniciar una relación

La actriz mexicana está consciente de que las citas dentro de la industria presentan sus propios desafíos, por el estilo de vida y la disparidad de género que existe.

“Definitivamente tengo una lista de cosas no negociables. Si no has ido a terapia, no voy a salir contigo», afirma.

González ha estado en terapia desde que era joven, un proceso al que inicialmente se resistió. «No quería hablar de mis sentimientos, porque estaba en estado de shock y traumatizada, y no podía soportar el hecho de que mi padre hubiera muerto”.

Ahora sabe que todo el mundo necesita terapia. «¡La terapia es lo más normal! El concepto de esta idea negativa prefijada sobre la terapia es una locura para mí. Creo que la terapia es lo más saludable que alguien puede hacer».