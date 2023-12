Lo peor que le puede pasar a un fan de una serie es que la cancelen sin darle un cierre digno a los personajes de la historia y, últimamente, Netflix se ha caracterizado en eso. Si bien la plataforma de streaming ha logrado consolidar muchos de sus títulos e incluso volverlos clásicos, otros tantos no han corrido con la misma suerte.

El primer motivo que lleva a la cancelación del proyecto es la falta de audiencia; sin embargo, hay más factores que determinan tan difícil decisión, como lo económico. Cuando se anunció la cancelación de la serie Sense8, en la que participaba Alfonso Herrera, los fans se molestaron mucho y era evidente que no fue por falta de público, sino que era muy cara producirla.

En fin, aquí te dejamos las series que ya gozarán de una nueva temporada.

CANCELADAS

1899

Protagonizada por Emily Beecham y Aneurin Barnard, esta serie alemana de los creadores de Dark que se estrenó el 17 de noviembre de 2022 no tendrá una segunda temporada. Al parecer su trama (los inmigrantes de un barco a vapor que viaja de Londres a Nueva York quedan atrapados en un misterioso acertijo después de encontrar un segundo barco a la deriva en mar abierto) no enamoró a la audiencia.

Inside Job

En junio de 2022, la plataforma anunció que renovaría la comedia animada para adultos para una segunda temporada. Ahora, siete meses después, la decisión fue cancelar el programa. «Tengo el corazón roto al confirmar que Netflix ha decidido cancelar la temporada 2 de Inside Job«, confirmó el escritor Shion Takeuchi.

Uncoupled

Fue en febrero de este año cuando llegaba la triste noticia, la serie protagonizada por Neil Patrick Harris no tendría una segunda temporada. Sus creadores han mostrado su interés por continuar contando esta historia, peor ahora en un nuevo servicio. Hasta ahora no se sabe si lo lograran.

Sex/ Life

Una esposa y madre emprende un viaje lleno de fantasía por el camino de los recuerdos que pone su presente en un rumbo de colisión con su pasado de niña salvaje, es la premisa de esta serie que después de dos temporadas quedó cancelada en abril de este año.

Freeridge

La serie que cuenta las aventuras de cuatro adolescentes que intentan revertir una maldición luego de que una peculiar caja antigua trajera todo tipo de infortunios a sus vidas no tendrá una segunda temporada. Así se avisó en abril de este año. Freeridge era el spin-off de On By Block.

Bling Empire

Este reality que sigue a un grupo de millonarios asiáticos de Los Ángeles que buscan la diversión en grande, con fiestas sensuales, glamur y mucho drama solo tuve tres temporadas, digamos que le fue mucho mejor que a las anteriores; sin embargo, no tuve la fuerza para llegar a una cuarta.

Se intentó hacer otra versión llamada Bling Empire: New York, pero solo tuvo una temporada, ya que también fue cancelada en abril.

Lockwood & Co.

En un mundo plagado de fantasmas, en el que gigantescas corporaciones emplean a adolescentes psíquicos para luchar contra lo sobrenatural, solo una empresa opera sin la supervisión de un adulto y su nombre es Lockwood & Co, era la premisa de esta producción que no llegará a una segunda temporada.

Wellmania

Después de una temporada, la plataforma anunció en octubre de este año su cancelación. «Netflix dijo que es algo sobre números. Seguro. Pensé que lo había destrozado, pero no entiendo cómo funciona. Gracias por el amor y el apoyo en torno al programa”, escribió Celeste Barber, la protagonista.

Sombra y hueso

Tras dos temporadas, la plataforma de streaming canceló la ficción, a pesar de que, según la producción, los números los favorecían. La serie basada en la saga literaria de Leigh Bardugo se estrenó el 23 de abril de 2021.

Glamorous

En junio de este año se estrenó teniendo como protagonizada a Kim Cattrall, lo cual causó un furor que la llevó a ocupar el Top 1 a nivel mundial; sin embargo, de forma sorpresiva, el mes pasado se confirmó su cancelación, decisión que sorprendió al equipo.

Mindhunter

Después de dos temporadas, la serie protagonizada por Holt McCallany y Jonathan Groff fue cancelada. «Estoy muy orgulloso de las dos primeras temporadas. Pero es un programa muy caro y, a los ojos de Netflix, no atrajimos suficiente audiencia para justificar tal inversión”, aseguró el director de la serie, David Fincher.

LLEGAN A SU FINAL

Mo

En enero de 2023, Netflix anunció que la producción sería renovada para una segunda temporada, pero sería la última. Hasta ahora no se sabe la fecha de lanzamiento. Aquí se cuenta la historia de Mo, quien vive en Texas y, tras perder su trabajo en una tienda de celulares, busca otro mientras su familia palestina espera la respuesta a su solicitud de asilo.

Cobra Kai

Sin duda una de las series más exitosas de la plataforma que finalizará con su sexta temporada. Treinta y cuatro años después de los eventos del torneo de karate All Valley de 1984, Johnny Lawrence busca la redención al abrir un dojo Cobra Kai, reavivando su rivalidad con un exitoso Daniel LaRusso.

Big Mouth

En abril de 2023, Netflix anunció que Big Mouth sería renovada para una octava temporada, pero que sería la última. Se espera que debute en 2024.

Sweet Tooth

La serie regresará para una tercera y última temporada. En un mundo postapocalíptico, Gus, un niño mitad humano y mitad ciervo, busca un nuevo comienzo junto a Jeppers, un vagabundo con una vida solitaria, de esto va la serie.

You

La primera temporada de esta serie fue todo un suceso, y si bien a las siguientes no les fue tan bien, sí se colocaron dentro del Top Ten de varios países durante sus estrenos. Ahora se anunció que el próximo año llegara su final con su quinta temporada.

Vikings Valhalla

El 6 de octubre de 2023, Netflix anunció que llegará a su fin con la tercera temporada.

Élite

Para muchos, esta producción debió acabar junto con la salida de Danna Paola, quien interpretada el papel de Lu. En lugar de ir ganando fans, la serie los fue perdiendo, ya que cada temporada era más inverosímil que la anterior. Si final llegará con su octava temporada.