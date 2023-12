Esto es lo que sabemos del “romance” entre Karol Sevilla y Mario Bautista

Dicen por ahí que “cuando una puerta se cierra, otra se abre”, y Karol Sevilla lo sabe muy bien. Hace unos días se daba a conocer que su relación con Emilio Osorio había terminado, y ahora se le ve muy feliz de la mano del cantante Mario Bautista.

Son varias las fotografías que circulan en redes en las que se les ve (a Karol y Mario) muy felices. Las últimas son del concierto que el grupo RBD ofreció en el Foro Sol de la Ciudad de México; sin embargo, no hay nada confirmado.

También hay videos que compartieron influencers en los que se aprecia a Mario abrazando a Karol mientras cantan, bailan y se lanzan una que otra miradita coqueta. También hay fotos de los dos con los integrantes de la agrupación mexicana.

«Soy del pueblo y para el pueblo»

Durante la alfombra roja del aniversario 13 de EstiloDF, Karol respondió a los medios: “No mamen, no me estén inventando cosas, porque no. O sea, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante la vida, pero ¡no!, en Miami nunca estuve con nadie», dijo con el humor que la caracteriza.

Recordemos que EstiloDF la nombró como la Artista Digital del Año, junto a otras estrellas como Erika Buenfil, Omar Chaparro, Mauricio Ochmann y María León.

La prensa siguió insistiendo, a lo que Karol sólo levantó los hombros para después responder a los cuestionamientos sobre que estaba ardida por la nueva relación de Emilio con Leslie Gallardo.

“No es callar rumores, la verdad es que estoy bastante bien, estoy acostumbrada a que me tiren hate, así que uno más, uno menos, no me hace nada. El mostrar a la gente que estás bien, que estás fuerte y que sigues con tus proyectos, eso les da un poquito más. Soy del pueblo y para el pueblo”, enfatizó.

Hace unos días Karol Sevilla dio a conocer que rompió con Emilio Osorio, esto después de que él besó en varias ocasiones a Leslie Gallardo, participante de Acapulco Shore, en la fiesta de cumpleaños de su mamá.

Las primeras fotos que desataron los rumores de una supuesta relación entre Karol y Mario fue cuando el cantante regresó a México tras estar en El Salvador como juez de Miss Universo, e ir a cenar con la protagonista de Soy Luna.

Ambos fueron captados en un restaurante teniendo lo que podría ser una cena romántica, con copas de vino y toda la cosa. Así que todo indica que estaría surgiendo el amor entre los dos, lo cual festejamos.