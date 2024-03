Eugenio Derbez mandó a terapia a Alessandra Rosaldo; conoce la razón

Los Derbez son una de las familias más queridas y unidas del espectáculo mexicano; muchos aseguran que la llegada de Alessandra Rosaldo a la vida de Eugenio Derbez le hizo mucho bien y logró que se asentara y su vida tuviera un rumbo; sin embargo, pocos conocen el proceso que la cantante vivió.

Rosaldo fue la invitada de Aislinn Derbez en su podcast “La magia del caos”, en el que contó cómo Eugenio la terminó mandando al psicólogo porque se desdibujó por completo cuando lo conoció.

“Creí que eso era lo que me tocaba en ese punto, ahora me doy cuenta que estaba yo repitiendo un patrón, obviamente el de mi mamá y el de muchas mujeres de mi clan antes de mí. Ahora que he trabajado en eso me doy cuenta que fue un patrón de toda mi vida, como un lugar común para mí: abandonarme a mí misma”, contó.

Alessandra dijo que conocer a Eugenio fue por mucho de las mejores cosas que le han pasado en la vida, porque inmediatamente supo que se trataba del amor de su vida y aunque toda su historia con él ha sido maravillosa con todo y todo, ella venía de relaciones en las que había ocupado un papel completamente distinto.

“Yo me había puesto siempre en el lugar de la exitosa, la autosuficiente, a la que le iba bien, yo era la que ganaba dinero, la que aportaba, yo ponía casa, coche, y con tu papá por primera vez rompí ese patrón, por primera vez conocí a un hombre muchísimo más exitoso que yo, en otro nivel, además me enamoré de él como nunca antes me había enamorado de nadie”, dijo.

Por lo que asumió que le tocaba hacerse a un lado y dejarlo brillar. Pensó que le tocaba ser la que sacrificaba todo, la que estuviera ahí sin importar qué, sintió que ahora le tocaba ser “la esposa o novia ideal”, la mujer que estuviera a su lado en todo momento.

“Me empecé a desdibujar, empecé a rechazar cosas de trabajo; por ejemplo, si llegaba la oportunidad de una novela decía que no, porque era alejarme de él y meterme en un foro por meses y yo no quería, dejé de cantar, sin que él lo pidiera, fueron decisiones mías. En ese momento no sé si fue consciente o inconscientemente, pero era lo que me tocaba ser”, compartió.

Alessandra Rosaldo sintió celos profesionales

La cantante decidió quitarse el foco para iluminar más a Eugenio, pero con el tiempo comenzó a resentirlo. Se dio cuenta de que no estaba bien, que no era feliz ni se sentía plena. Comenzó a cuestionarse por qué lo hacía y qué estaba sacrificando él por la relación.

“Me preguntaba, ‘tú qué estás sacrificando, yo estoy dejando esto por ti y tú por qué no dejas de brillar, al revés, cada vez brillas más y más’; incluso pudo haber un celo profesional. Mientras él estaba en los cuernos de la Luna, yo estaba más en las sobras”, argumentó.

Al sentirse así optó por buscar ayuda, ya que entendió que el problema no era de Eugenio, sino de ella.

“Tu papá ha sido uno de mis más grandes maestros y el primero que me obligó a buscar ayuda y a trabajar en mí. Estando con él llegó un punto en el que me sentí absolutamente perdida, por primera vez busqué ayuda y fui a terapia y trabajé en mí a los 38 años, gracias a la relación con tu papá”, compartió.

Con el tiempo entendió que no existe la mujer perfecta y que está bien dejarse consentir y cuidar, pero es importante que ambos crezcan para que no haya resentimientos ni reproches.