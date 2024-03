Guy Binns, ¿el nuevo enamorado de Eiza González?

Es probable que Eiza González se esté dando una nueva oportunidad en el amor. Después de ser relacionada sentimentalmente con el actor español Mario Casas, la actriz mexicana fue captada saliendo con el modelo ingles Guy Binns en Londres.

Ambos fueron a cenar a The Dover, en Dover Street, Londres, un restaurante italiano de estilo neoyorquino de la “vieja escuela”, para luego tomar un Uber y dirigirse al hotel de la actriz mexicana.

Binns estuvo casado 11 años con Eleonora Berlusconi, una de las hijas del conocido político italiano Silvio Berlusconi. La pareja tuvo tres hijos: Riccardo, de 11 años; Flora, de 8, y Artemisia, de 5.

La pareja siempre fue muy reservada, por lo que se sabe poco de ellos. Se habrían conocido en 2010 durante un desfile de Armani y su historia terminó en 2022 tras una supuesta infidelidad del modelo británico.

Esperemos que no le haga lo mismo a nuestra querida Eiza González. Si bien no hay más datos sobre su relación o demás encuentros, podríamos estar frente al nacimiento de un nuevo amor.

El requisito de Eiza para iniciar una relación

Recientemente, la actriz mexicana aseguró en una entrevista que cuando ella se enamora lo entrega todo, no se queda a medias ni en un juego, sino que lo hace profundamente, por lo que tiene una regla muy clara.

“Definitivamente tengo una lista de cosas no negociables. Si no has ido a terapia, no voy a salir contigo”, contó.

González ha estado en terapia desde que era joven, un proceso al que inicialmente se resistió. “No quería hablar de mis sentimientos porque estaba en estado de shock y traumatizada, y no podía soportar el hecho de que mi padre hubiera muerto”.

Ahora sabe que todo el mundo necesita terapia. “¡La terapia es lo más normal! El concepto de esta idea negativa prefijada sobre la terapia es una locura para mí. Creo que la terapia es lo más saludable que alguien puede hacer”.